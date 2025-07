Redmi Note 15 Pro Plus. Specyfikacja smartfona Xiaomi będzie mocna

Redmi Note 15 Pro Plus 5G to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Duża bateria to nie jedyny atut Redmi Note 15 Pro Plus 5G, bo tych będzie więcej. Smartfon Xiaomi otrzyma też ekran OLED-owy czy aparat z 50-megapikselowymi sensorami.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G to jeden z kilku nowych średniaków, które szykuje Xiaomi. Wiemy, że premiera tych smartfonów ma odbyć się w ciągu najbliższych tygodni. Topowy model nie został dochowany w pełnej tajemnicy do dnia debiutu i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta zwiastuje, że jest na co czekać.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 15 Pro Plus 5G jest konkretna

Smartfon Redmi Note 15 Pro Plus 5G będzie przedstawicielem tak zwanej wyższej półki średniej. Z informacji ujawnionych przez leakera Digital Chat Station wynika, że telefon ma dostać ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K, który będzie zakrzywiony na wszystkich czterech krawędziach.

Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor z serii Qualcomm Snapdragon 7s (prawdopodobnie ostatniej generacji, choć tego źródło nie precyzuje). Spodziewajmy się także do 16 GB pamięci operacyjnej RAM czy nawet 512 GB miejsca na dane. Pod obudową znajdzie się wielka bateria o pojemności co najmniej 7000 mAh. W praktyce może to być jeszcze więcej.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G otrzyma także potrójny aparat fotograficzny. Wiemy, że główny obiektyw oraz teleobiektyw mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Na wyposażeniu nie zabraknie też głośników stereofonicznych. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale premiera nowego telefonu Xiaomi jest nieodległa.

Kiedy nowy smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G

Dokładna data premiery nowych smartfonów Xiaomi nie jest na razie znana, ale można się spodziewać, że zadebiutują one po około roku od serii 14. To oznacza, że Redmi Note 15 Pro Plus 5G oraz pozostałe telefony powinny zostać zaprezentowane w Chinach we wrześniu 2025 r.

Oczywiście w Europie, a więc też Polsce poczekamy dłużej. Do kiedy? Można założyć, że co najmniej kilka tygodni, o ile nie miesięcy. Poprzednia seria pojawiła się w kraju dopiero w pierwszym kwartale br. Ponadto pamiętamy, że Xiaomi zdecydowało się na pewne zmiany w specyfikacji i tym razem również nie można ich wykluczyć.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G to topowy smartfon z nowej serii średniaków Xiaomi, ale telefonów będzie więcej. W przygotowaniu są co najmniej trzy modele, a pewnie będą też kolejne. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie z nich pojawią się w dystrybucji na terenie Europy. Co najmniej jeden ma być sprzedawany ekskluzywnie wyłącznie w Chinach. Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej rynkowej premiery.

