Xiaomi 16 Pro Max z wielką baterią. Nowy smartfon ma rządzić

Xiaomi 16 Pro Max to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się jesienią 2025 r. Pod obudową flagowca ma znaleźć się wielka bateria. Będzie to największa pojemność wśród telefonów z Androidem klasy premium. Znana specyfikacja techniczna Xiaomi 16 Pro Max zwiastuje, że jest naprawdę na co czekać.

Xiaomi 16 Pro Max to nowy smartfon, którego debiut odbędzie się jesienią. Premiera telefonu zbliża się wielkimi krokami i choć jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, tak do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Tym razem są to szczegóły związane z baterią. Ta ma być naprawdę wielka.

Wielka bateria pod obudową Xiaomi 16 Pro Max

Nowe plotki związane z flagowcem Xiaomi 16 Pro Max ponownie dostarczył w tym tygodniu leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu marki. Niedawno wspominał, że urządzenie ma dostać drugi ekran. Teraz dowiadujemy się, że bateria w smartfonie zaoferuje bardzo dużą pojemność.

Bateria telefonu ma zaoferować pojemność nominalną na poziomie 7290 mAh. To oznacza, że na opakowaniu telefonu prawdopodobnie pojawi się informacja o 7500 mAh. Już wcześniej widzieliśmy tak duże akumulatory w telefonach, ale nie we flagowcach. Pod tym względem nowy model Chińczyków z pewnością będzie się wyróżniać na tle konkurencji.

Co ważne, bateria Xiaomi 16 Pro Max ma być większa od modelu Ultra. Fotoflagowiec, którego premiera odbędzie się w późniejszym czasie, otrzyma akumulator o pojemności, która nie przekroczy bariery 7000 mAh. Wynika to m.in. z racji bardziej złożonej kamery, na co potrzeba pod obudową więcej miejsca. Spodziewajmy się także, że nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania.

Nowy smartfon Xiaomi 16 Pro Max z mocną specyfikacją

Xiaomi 16 Pro Max ma być najlepszym z nadchodzących flagowców marki. Znana specyfikacja techniczna zapowiada naprawdę mocne urządzenie. Za obliczenia ma tu odpowiadać Snapdragon 8 Elite 2, czyli nowy procesor Qualcomma dla smartfonów z Androidem z półki premium. Układ zostanie zaprezentowany w połowie września.

Xiaomi 16 Pro Max z pewnością dostanie też co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz do 1 TB miejsca na dane. Ekran to zapewne wysokiej klasy wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości QHD+ oraz dużej jasności maksymalnej. Plotki mówią też o dodatkowym ekraniku na pleckach, ale na razie nie wiadomo, na jakie dokładnie rozwiązanie zdecydował się producent. Coś w rodzaju Mi 11 Ultra lub coś innego? To na razie nie jest jasne.

Nowy smartfon powinien zadebiutować wraz z pozostałymi modelami z serii jeszcze wczesną jesienią 2025 r. Pewne nastąpi to pod koniec września lub w październiku. Nie ma jednak pewności, że to konkretne urządzenie trafi do Europy. Możliwe, że producent ograniczy dostępność do Państwa Środka.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Digitial Chat Station