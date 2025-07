Samsung Galaxy A17 5G. Kiedy premiera? Nowy smartfon blisko

Samsung Galaxy A17 5G to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Kiedy go zobaczymy? Zapewne jeszcze wczesną jesienią 2025 r. Skąd to wiemy? Model Samsung Galaxy A17 5G został już dostrzeżony na stronach wsparcia producenta. To oznacza, że firma pomału szykuje się do debiutu nowego telefonu.

Samsung Galaxy A17 5G to nowy smartfon, który będzie następcą niedrogiego modelu A16. Premiera telefonu zbliża się wielkimi krokami. Wygląda na to, że debiut jest naprawdę nieodległy. Urządzenie dostrzeżono już na stronie producenta, a więc coś musi być na rzeczy.

Kiedy premiera smartfona Samsung Galaxy A17 5G

Smartfon Samsung Galaxy A17 5G ukrywa się pod nazwą kodową SM-A176B i występuje również w wersji z dopiskiem DS, co jest skrótem od Dual SIM. Już wcześniej urządzenie o takim kryptonimie znajdowano na stronach różnych urzędów, które nadawane są certyfikaty przed debiutem, m.in. u amerykańskiego FCC.

Teraz Samsung Galaxy A17 5G został dostrzeżony na stronach wsparcia samego producenta. Koreańczycy zazwyczaj dodają takie informacje na kilka tygodni przed planowanym debiutem. To oznacza, że urządzenie w niedługim czasie trafi do oferty. Kiedy to nastąpi?

Wiemy, że Samsung obecnie szykuje się do premiery telefonu S25 FE oraz tabletu Tab S11 Ultra. Te dwa urządzenia powinny zadebiutować we wrześniu. Natomiast tańszy, nowy smartfon powinien pojawić się niedługo później. Prawdopodobnie do października 2025 r., bo w tym samym czasie debiutował zeszłoroczny A16 5G.

Nowy smartfon Samsung Galaxy A17 5G z podstawową specyfikacją

Samsung Galaxy A17 5G to tani smartfon, którego cena w Polsce wyniesie pewnie około tysiąca złotych. To pozwala nam przypuszczać, że specyfikacja techniczna telefonu będzie bardzo podstawowa. Kompletne informacje związane z wyposażeniem urządzenia nie są znane, ale pewne szczegóły są i wiemy, że w planach jest istotna zmiana obejmująca aparat fotograficzny.

Mowa o OIS, czyli optycznej stabilizacji obrazu. Rozwiązanie początkowo trafiało do flagowców, a potem również do średniaków. Firma planuje zaimplementować taką funkcję dla aparatu fotograficznego modelu Samsung Galaxy A17 5G i to sprawi, że nowy smartfon będzie wyróżniać się na tle innych tanich telefonów.

Design smartfona zapewne pozostanie bez większych zmian. Spodziewajmy się ekranu AMOLED-owego ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Kamera powinna składać się z trzech obiektywów, z których główny zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem. Bateria pewnie ma pojemność 5000 mAh i nie ma co liczyć na bardzo szybkie ładowanie. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z autorską nakładką One UI 8, która obecnie w przypadku starszych urządzeń znajduje się na etapie beta testów.

