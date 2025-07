Nothing Phone 3 z pierwszą aktualizacją. Kiedy Android 16 z Nothing OS 4?

Nothing Phone 3 dostaje pierwsze uaktualnienie. Nowa aktualizacja wprowadza firmware oznaczony ciągiem znaków V3.5-250711-2047. Co nowego tu znajdziemy oraz kiedy Nothing Phone 3 otrzyma aktualizację do Androida 16 z nakładką Nothing OS 4? Na to drugie uaktualnienie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Nothing Phone 3 to smartfon, który debiutował w tym miesiącu. Producent udostępnił pierwszą aktualizację dla telefonu. Nie jest to jednak jeszcze Android 16 z nakładką Nothing OS 4. Na to uaktualnienie trzeba będzie poczekać. Tymczasem zobaczmy, jakie nowości i zmiany wprowadza oprogramowanie z numerkiem V3.5-250711-2047.

Co nowego z aktualizacją dla Nothing Phone 3

Nowa aktualizacja dla Nothing Phone 3 oznaczona jest jako firmware V3.5-250711-2047 i wprowadza trochę nowości oraz poprawek. Producent udostępnił oficjalny wykaz zmian, który widoczny jest niżej.

Interfejs Glyph

📞 Dodano funkcję identyfikacji dzwoniącego, umożliwiającą długie naciśnięcie przycisku Glyph podczas połączeń w celu wyświetlenia nazwy kontaktu lub numeru telefonu.

🔔 Essential Notification obsługuje teraz wybieranie ikon lub ikony niestandardowe.

🎶 Obsługuje generowanie dzwonków połączeń przychodzących i powiadomień, w tym efekty świetlne Glyph Matrix i losowo generowane wibracje.

🎨 Zoptymalizowano efekty wizualne interfejsu Glyph.

🎲 Zwiększono stabilność Glyph Toys.

🔘 Ulepszono reakcję przycisku Glyph na przypadkowe dotknięcie.

Essential Space

💡 Essential Space obsługuje funkcję Flip to Record (obróć, aby nagrać). Obróć telefon ekranem w dół i naciśnij długo klawisz Essential, aby natychmiast uzyskać notatki ze spotkania, które zostaną automatycznie uporządkowane w listę zadań.

Ulepszenia aparatu

📷 Główne ulepszenia obrazowania: Optymalizacja scen HDR z przodu/z tyłu, trybu nocnego i migawek w celu uzyskania bogatszej gradacji jasności i czystszych obrazów.

📹 Wideo HDR: Ulepszone przetwarzanie wideo HDR zapewnia bardziej naturalną jasność i lepszą wydajność wyświetlania.

🌅 Wyświetlacz UltraXDR: Ulepszone renderowanie o wysokim zakresie dynamiki zapewnia płynniejsze przejścia między jasnymi i ciemnymi fragmentami.

Inne ulepszenia

⚡ Zwiększona wydajność w topowej grze Battle Royale przy 120 kl./s.

🎮 Zmniejszone opóźnienie Wi-Fi podczas grania.

🖼️ Przestrzeń prywatna obsługuje teraz przełączanie domyślnej aplikacji Galeria.

🧤 Ulepszony tryb kieszonkowy, aby zapobiec przypadkowym dotknięciom.

🎵 Lepsze wrażenia dźwiękowe dzięki usunięciu problemów z szumem podczas przełączania dźwięku przestrzennego podczas odtwarzania muzyki.

🔌 Naprawiono problemy z wolnym lub przerywanym ładowaniem.

🔋 Rozwiązano problem nieprawidłowego wyświetlania poziomu naładowania baterii po zakończeniu ładowania.

⚙️ Zoptymalizowano wydajność systemu i zużycie energii w celu zwiększenia ogólnej stabilności systemu.

Aktualizacja dystrybuowana drogą OTA waży 257 MB. Można ją pobrać po udaniu się do sekcji Ustawienia, System i Aktualizacje systemu.

Kiedy Android 16 z Nothing OS 4 dla Nothing Phone 3

Smartfon Nothing Phone 3 będzie pierwszym telefonem marki, który otrzyma aktualizację do Androida 16. Oczywiście wraz z nową nakładką Nothing OS 4, którą zapowiedziano kilka tygodni temu. Kiedy to nastąpi? Jeśli czekacie na to oprogramowanie, to jeszcze będziecie musieli uzbroić się w trochę cierpliwości.

Android 16 i Nothing OS 4 mają być gotowe dopiero jesienią. To oznacza, że aktualizacja najwcześniej pojawi się we wrześniu, ale nie można wykluczyć, że nastąpi to nieco później. Lista telefonów mających dostać to oprogramowanie widoczna jest niżej.

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

CMF Phone 1

CMF Phone 2 Pro

