Samsung Galaxy Z Fold 8 z S Pen? Piórko ma z czasem wrócić

Samsung Galaxy Z Fold 8 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w połowie 2026 r. Czy wraz z tym telefonem powróci piórko S Pen? Nie można nic wykluczyć, ale Samsung bierze pod uwagę taką ewentualność, co potwierdził jeden z przedstawicieli firmy. Niekoniecznie jednak wraz z modelem Galaxy Z Fold 8.

Samsung Galaxy Z Fold 8 to składany smartfon, który będzie następcą tegorocznego Folda 7. Jak dobrze wiemy, ten drugi nie oferuje wsparcia dla piórka S Pen. Producent mocno odchudził konstrukcję, ale to sprawiło, że zabrakło obsługi rysika. Co nie zmienia faktu, że to rozwiązanie nie zniknęło na zawsze. Firma chce je z czasem przywrócić.

Składane smartfony marki Samsung dostaną ponownie S Pen

Samsung Galaxy Z Fold 7 to cienki składany smartfon. Tak znaczące odchudzenie konstrukcji sprawiło, że ekran został pozbawiony digitizera. W konsekwencji doprowadziło to do pozbycia się obsługi ekranu z wykorzystaniem rysika S Pen. Funkcja powinna jednak z czasem wrócić.

Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił Kang Min-seok, dyrektor zarządzający w Samsung MX (Mobile eXperience) w wywiadzie dla serwisu źródłowego. Przedstawiciel koreańskiej formy podkreślił, że konsumenci oczekiwali smukłego i lekkiego produktu, co wiązało się z koniecznością pójścia na kompromis. Dodał jednak, że choć Fold 7 nie ma oferuje wsparcia dla rysika S Pen, tak z czasem powinno ulec oto zmianie.

Badamy i rozwijamy również cieńsze i bardziej innowacyjne technologie dla rysika S Pen, więc rozważymy to na nowo, gdy poziom doskonałości wzrośnie, a konsumenci będą mieli na to większe zapotrzebowanie – przekazał Kang Min-seok, dyrektor zarządzający Samsung MX.

Czy funkcja wróci już wraz z przyszłorocznym telefonem Samsung Galaxy Z Fold 8, a może dopiero później? Tego na razie nie wiadomo. Zdecyduje o tym m.in. postęp prac nad technologią oraz inne czynniki, w tym konsumenckie. Na obecną chwilę nie jest to jasne.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 z premierą w 2026 roku

Samsung Galaxy Z Fold 8 to składany smartfon, którego premiera powinna odbyć się po około roku od tegorocznego modelu. Spodziewajmy się więc, że nastąpi to w okolicy lipca 2026 r. Wiemy, że telefon powinien być jednym z pierwszych urządzeń z nakładką One UI 9 opartą na systemie Android 17.

Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o wszystkich zmianach i nowościach, które otrzyma ten składany smartfon. W zasadzie pewnym wydaje się być procesor Snapdragon 8 Elite 2, którego premiera odbędzie się we wrześniu. Sporo użytkowników liczy także na zwiększenie pojemności baterii, bo w tym roku nadal pozostała ona na poziomie 4400 mAh. Możliwe, że pojawi się także wsparcie dla szybszego ładowania, bo firma planuje to już wprowadzić wraz z serią S26 mającą zadebiutować na początku 2026 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: ETNews