Samsung Galaxy S25 FE i Tab S11 Ultra na renderach. Kiedy premiera?

Samsung Galaxy S25 FE i Tab S11 Ultra to nowy smartfon oraz tablet marki, których premiera jest blisko. Kiedy je zobaczymy? Wygląda na to, że już niedługo. Świadczą o tym rendery prasowe, które przedostały się do sieci. Debiut urządzeń Samsung Galaxy S25 FE i Tab S11 Ultra musi więc być bardzo blisko.

Samsung Galaxy S25 FE i Tab S11 Ultra to dwa nowe produkty, które zobaczymy za kilka tygodni. Kiedy odbędzie się ich premiera? Pewnie w niedługim czasie, bo do sieci przedostały się pierwsze oficjalne rendery smartfona oraz tabletu. Co prawda są to grafiki dosyć niskiej jakości, ale coś tam na nich można zobaczyć.

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE z premierą za kilka tygodni

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon, który wygląd ujawnił nam już wcześniej na renderach opartych na schematach CAD. Grafika prasowa, którą udostępnił Evan Blass, czyli Evleaks, potwierdza nam znajomy design. W tym przypadku telefon pozuje w białej wersji kolorystycznej obudowy.

Urządzenie jest podobne do innych smartfonów z serii. Z przodu umieszczono ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Natomiast z tyłu jest aparat fotograficzny z trzema obiektywami w wystających pierścieniach, a obok można dostrzec diodę doświetlającą LED.

Kiedy odbędzie się premiera smartfona Samsung Galaxy S25 FE? Leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki, niedawno przekazał, że debiut jest kwestią kilku najbliższych tygodni. Dokładnego terminu nie ma, ale można założyć, że nastąpi to jeszcze w sierpniu lub najpóźniej wrześniu.

Nowy smartfon ma 6,7-calowy wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 120 Hz i rozdzielczości Full HD+. Procesor to autorski Exynos 2400, który będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Bateria ma pojemność około 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 45 W. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka powinna mieć 12-megapikselowy czujnik.

Tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra wprowadzi zmiany

Oficjalny render tabletu Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ujawnia nam pewne zmiany, które szykuje producent. Urządzenie nadal ma wyświetlacz ze wcięciem dla przedniej kamery, ale nie jest to już tak duży notch jak wcześniej. Został on widocznie zmniejszony i choć grafika nie jest dobrej jakości, tak można dostrzec, że bardziej przypomina ona wycięcia w kształcie łezki, które znamy z tańszych smartfonów.

Z tyłu obudowy tabletu Samsung Galaxy Tab S11 Ultra znajduje się podwójny aparat fotograficzny. Nie zabraknie również możliwości pracy z ekranem z wykorzystaniem piórka S Pen, które także jest widoczne na renderze udostępnionym przez Blassa.

Spodziewajmy się, że premiera tabletu Samsung Galaxy Tab S11 Ultra i smartfona S25 FE odbędzie się w podobnym czasie. Na dokładny termin trzeba będzie jeszcze poczekać.

