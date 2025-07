One UI 8 i Android 16 dla Samsung Galaxy A55, S23 FE i A34. Lista rośnie

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja, która trafi na liczne smartfony marki. Lista cały czas się powiększa i dziś już wiemy, że testy prowadzone są także na modelach Samsung Galaxy A55, A34 czy S23 FE oraz innych. To jednak nie oznacza, że Android 16 z testową wersją One UI 8 beta trafi na wszystkie te telefony.