Realme 15 Pro 5G. Nowy smartfon z datą premiery. Jest specyfikacja

Realme 15 Pro 5G to nowy smartfon, który zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Znana jest data premiery i na półtora tygodnia przed debiutem do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Pewne informacje o Realme 15 Pro 5G potwierdził sam producent. Co zaoferuje nowy smartfon i jakie będą jego ceny?

Realme 15 Pro 5G to nowy smartfon, który ma zadebiutować jeszcze latem 2025 r. Dziś już wiemy, że nastąpi to już w tym miesiącu. Data premiery została potwierdzona. Natomiast specyfikacja techniczna telefonu nie została dochowana w tajemnicy do debiutu. Co już wiemy o tym urządzeniu i kiedy je zobaczymy?

Specyfikacja techniczna smartfona Realme 15 Pro 5G

Zacznijmy od tego, co zaoferuje to urządzenie. Specyfikacja techniczna Realme 15 Pro 5G nie skrywa przed nami już większych tajemnic. Telefon ma 6,8-calowy ekran AMOLED-owy z odświeżaniem obrazu w zakresie 144 Hz. Jasność maksymalna ma sięgać aż 6500 nitów.

Za obliczenia ma tu odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. W tańszym modelu będzie to czip MediaTek Dimensity 7300+. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Natomiast rozmiar pamięci RAM nie jest znany. Obudowa ma grubość 7,69 mm i zapewnia ochronę przed wodą na poziomie IP69.

Aparat fotograficzny Realme 15 Pro 5G ma trzy obiektywy. Główny oraz ultraszerokokątny mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Dodatkowy element to zapewne czujnik głębi. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Duża jest także bateria. Jej pojemność to aż 7000 mAh. Nowy smartfon wspiera ponadto szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 80 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida z autorską nakładką producenta.

Data premiery Realme 15 Pro 5G i przypuszczalne ceny

Realme 15 Pro 5G i jego tańszy brat zadebiutuje już 24 lipca. Tego dnia odbędzie się premiera nowych telefonów. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy, które widać na załączonych renderach prasowych.

W Polsce zapewne poczekamy na nową serię dłużej. Możliwe, że smartfony zadebiutują w Europie w okolicy września. Dokładne ceny nie są znane. Możemy jednak przypuszczać, że będą zbliżone do poprzedników. W kraju za model 14 Pro Plus trzeba było zapłacić od 2299 złotych. Tej wersji jednak nie będzie i zastąpi ją 15 Pro.

Realme 15 Pro 5G będzie rywalizować o klientów m.in. z modelem OnePlus Nord 5. Znana specyfikacja techniczna nowego telefonu pokazuje już pewną przewagę nad smartfonem konkurencji. Odpowiednio dobrane ceny i mamy przepis na sprzedażowy hit.

Więcej informacji poznamy w przyszłym tygodniu, kiedy to odbędzie się premiera telefonów. W pierwszej kolejności nowe smartfony zadebiutują w Indiach. Z czasem trafią także do krajów europejskich.

