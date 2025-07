Google Pixel 10 Pro Fold. Składany smartfon z lepszą specyfikacją

Google Pixel 10 Pro Fold to składany smartfona, którego premiera odbędzie się jeszcze latem 2025 r. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna modelu. Smartfon Google Pixel 10 Pro Fold otrzyma zmiany na plus. Obejmują one procesor, baterię czy więcej pamięci.

Google Pixel 10 Pro Fold to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Premiera telefonu odbędzie się wraz z pozostałymi modelami z serii. Ma to nastąpić za kilka tygodni. Tymczasem do sieci przedostała się specyfikacja techniczna urządzenia. Ta wskazuje na różne udoskonalenia oraz zmiany względem poprzednika. Co nowego się pojawi?

Specyfikacja techniczna Google Pixel 10 Pro Fold

Składany smartfon Google Pixel 10 Pro Fold na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny do poprzednika. Co nie zmienia faktu, że zmiany są i potwierdza je specyfikacja techniczna telefonu ujawniona przez serwis źródłowy. Firma zdecydowała się na pewne ulepszenia.

Dodatkowy ekran na jednej z części obudowy będzie większy. Jego przekątna została zwiększona do 6,4 cala. Ponadto zaoferuje większą jasność maksymalną na poziomie 3000 nitów. Do wyboru będzie także dodatkowy wariant z pamięcią o pojemności 1 TB, który dołączy do dotychczasowych opcji 256 i 512 GB. Za obliczenia odpowiada nowy procesor Tensor G5 wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM.

Google Pixel 10 Pro Fold ma również większą baterię. Jej pojemność zwiększono o 7 proc. do 5015 mAh. W porównaniu do modelu Samsung Galaxy Z Fold 7 jest to o 9 proc. więcej. Urządzenie zapewni też lepszą ochronę przed wodą na poziomie normy IP68.

Aparat fotograficzny telefonu pozostaje bez większych zmian. Trzy obiektywy połączono z sensorami 48, 10,5 oraz 10,8. Ten ostatni czujnik współpracuje z teleobiektywem 5x. Obie przednie kamery do selfie pozwolą robić zdjęcia w jakości do 10 megapikseli. Całość będzie oczywiście pracować pod kontrolą systemu Android 16.

Ceny Google Pixel 10 Pro Fold w sieci przed premierą

Nowy składany smartfon zadebiutuje z pozostałymi modelami z serii 10 i ma to nastąpić 20 sierpnia. Na kilka tygodni przed prezentacją do sieci przedostały się ceny telefonów w euro. Na Starym Kontynencie urządzenie ma być dostępne od 1899 euro, co daje nam niespełna 8100 złotych. Na razie nie wiadomo, czy model pojawi się w Polsce.

Design Google Pixel 10 Pro Fold nie uległ większym zmianom. Składany smartfon pod tym względem wprowadza kosmetyczne zmiany. Tym razem producent postawił na udoskonalenia, których nie widać na pierwszy rzut oka. Na przykład ekran z nieco węższymi ramkami, przez co przekątna jest nieco większa.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę. Spodziewajmy się co najmniej dwóch kolorów obudowy. Pozostaje też wierzyć, że telefon będzie dostępny w polskiej dystrybucji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidHeadlines