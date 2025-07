Samsung Galaxy F36 5G w drodze. Nowy smartfon z premierą na dniach

Samsung Galaxy F36 5G to nowy smartfon marki, choć w rzeczywistości nie będzie to zupełnie nowe urządzenie. Premiera telefonu jest blisko i producent zaczął podgrzewać atmosferę przed debiutem. Co zaoferuje Samsung Galaxy F36 5G i jaka będzie jego cena? Specyfikacja powinna być zbliżona do modelu M36.

Samsung Galaxy F36 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze latem 2025 r. Skąd to wiemy? Producent wraz z partnerem sprzedażowym zaczął podgrzewać atmosferę przed debiutem. W rzeczywistości nie będzie to zupełnie nowe urządzenie a przebrandowane, choć pewne zmiany względem protoplasty mogą się pojawić.

Samsung Galaxy F36 5G to pewnie przebrandowany M36

Nowy smartfon Koreańczyków to Samsung Galaxy F36 5G i spodziewamy się, że w dużym stopniu będzie bazował na modelu M36. Ten drugi debiutował w Indiach dwa tygodnie temu. Dlatego oba telefony zapewne nie będą identyczne. Wszak w przypadku nowego nadal mówimy o premierze w tym samym kraju.

Pierwsze zajawki potwierdzają nazwę urządzenia. Następnie mamy frazę o nazwie „Hi-FAI”. Ta odnosi się do funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Będą to zapewne różne opcje i narzędzia, w tym Circle to Search, Google Gemini czy podobne.

Pewnie ktoś zapyta, jaki to ma sens, skoro Samsung Galaxy F36 5G będzie tak bardzo podobny do modelu M36? Firma znana jest na tym rynku z takiej praktyki i nie jest to nic nowego. Specyfikacja techniczna może być niemal identyczna, ale pojawią się pewnie różnice w wykończeniu obudowy i ponadto ceny mogą być ciut niższe, ale większego przełomu pod tym względem nie ma co się spodziewać. Nadal będą to zbliżone kwoty.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G, skoro ma bazować na M36, to zapewne otrzyma bardzo zbliżoną specyfikację. Częściowo została ona potwierdzona w bazie Google Play. Tam dowiadujemy się, że urządzenie ma ten sam autorski procesor Exynos 1380, który pierwotnie zadebiutował w modelu A54 z 2022 r. Czip jest wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką One UI 7.

Ekran to zapewne nadal 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Energię zapewne dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Ze wsparciem dla ładowania z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Samsung Galaxy F36 5G dostanie też potrójny aparat fotograficzny. Będzie to połączenie sensorów 50, 8 i 2 MP. Przednia kamerka też pewnie bez zmian i otrzyma 13-megapikselowy czujnik. Nie powinno też zabraknąć modułów NFC czy Bluetooth 5.3. Producent zapewne zaoferuje też kilka lat wsparcia aktualizacjami.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile