Realme Note 70T blisko. Specyfikacja smartfona bez tajemnic

Realme Note 70T to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Kupimy go też pewnie w Polsce, bo urządzenie dostrzeżono u jednego z naszych wschodnich sąsiadów. Do sieci przedostały się rendery Realme Note 70T, które ujawniają wygląd. Znana jest także częściowa specyfikacja technicznego nowego telefonu.