Xiaomi Pad 8 Pro w drodze. Nowy tablet z mocną specyfikacją

Xiaomi Pad 8 Pro to nowy tablet marki, którego premiera ma odbyć się jesienią 2025 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że urządzenie będzie potężne. Tablet Xiaomi Pad 8 Pro otrzyma bardzo mocny procesor oraz wysokiej klasy wyświetlacz IPS LCD. Sprzęt docenią też gracze.

Xiaomi Pad 8 Pro to nowy tablet, który zostanie wprowadzony do oferty jeszcze w tej połowie 2025 r. Co już wiemy o tym urządzeniu? Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy również, kiedy ma zadebiutować ten sprzęt w ofercie znanej i lubianej marki.

Specyfikacja techniczna tabletu Xiaomi Pad 8 Pro jest mocna

Nowe informacje o Xiaomi Pad 8 Pro dostarczył leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje. Częściowa specyfikacja techniczna tabletu, o której wspomina źródło wskazuje, że na urządzenie z pewnością warto poczekać.

Pod obudową Xiaomi Pad 8 Pro znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Na razie jedynym tabletem na rynku z tym czipem jest OnePlus Pad 3. Spodziewajmy się, że układ będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane zostanie przeznaczone co najmniej 256 GB miejsca.

Nowy tablet ma również dostać wysokiej klasy ekran. Nie będzie to jednak wyświetlacz OLED-owy, a nadal wykonany w technologii IPS LCD. Dokładne parametry nie są znane, ale przekątna to około 11-12 cali. Spodziewajmy się również wysokiego odświeżania obrazu z częstotliwością co najmniej 144 Hz.

Xiaomi Pad 8 Pro ma dostać również dużą baterię, ale pojemność nie jest znana. Źródło informacji wspomina także o udoskonaleniach i nowościach, które docenią gracze. Tych jednak nie sprecyzowano. Nie wiadomo więc, czy dotyczą warstwy sprzętowej, a może oprogramowania lub obu z nich. To wyjaśni się bliżej premiery.

Kiedy premiera tabletu Xiaomi Pad 8 Pro

Dokładna data premiery Xiaomi Pad 8 Pro nie jest na razie znana, ale źródło twierdzi, że urządzenie zadebiutuje w tym czasie, co smartfony z serii 16. To nowe flagowce z czipem Snapdragon 8 Elite 2, które w Chinach powinny zostać zaprezentowane pod koniec września lub w październiku 2025 r.

Oczywiście w Europie i Polsce na te urządzenia poczekamy dłużej. Prawdopodobnie do pierwszego kwartału 2026 r., co warto mieć na uwadze. Ceny tabletu nie są znane. W przypadku tegorocznej generacji w Polsce zaczynały się od 1799 złotych. Aczkolwiek w przypadku nowego modelu mogą być wyższe.

Producent zapewne przygotowuje dla Xiaomi Pad 8 Pro dedykowane akcesoria. Z pewnością będą to rysik czy etui z klawiaturą. W przypadku poprzednika było to m.in. Focus Keyboard, czyli klawiatura z podświetlanymi klawiszami.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina