Lipcowa aktualizacja na smartfony Samsung. Ostatnia przed One UI 8?

Samsung ruszył z dystrybucją kolejnego uaktualnienia. To lipcowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwa, która trafia już na wybrane smartfony. Czy to już ostatnie wydanie przed One UI 8, czyli dużą nakładką firmy Samsung bazującą na systemie Android 16? Co nowego wprowadza lipcowa aktualizacja zabezpieczeń?