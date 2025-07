Google Pixel 10 i 10 Pro. Ceny przed premierą. Ile zapłacimy w Polsce?

Google Pixel 10 i 10 Pro to nowe smartfony, których premiera odbędzie się jeszcze latem 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się ceny w euro. Ile zapłacimy za telefony w Polsce? Pod tym względem większych zmian w przypadku serii Google Pixel 10 w porównaniu do poprzedniej generacji raczej nie będzie.

Google Pixel 10 i 10 Pro to nowe smartfony, których premiera jest nieodległa. Zobaczymy je w przyszłym miesiącu. Jakie będą ceny? To szczegóły, które nie zostały dochowane w tajemnicy i do sieci przedostały się konkretne kwoty. Jeszcze nie w Polsce, ale w euro. Na tej podstawie można jednak spróbować pospekulować, ile zapłacimy w kraju.

Ceny Google Pixel 10 i 10 Pro w euro

Wspomniane ceny serii Google Pixel 10 ujawnił leaker Roland Quandt, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu marki. Kwoty prezentują się następująco:

Pixel 10

128 GB – 899 euro

256 GB – 999 euro

Pixel 10 Pro

128 GB – 1099 euro

256 GB – 1199 euro

512 GB – 1329 euro

1 TB – 1589 euro

Pixel 10 Pro XL

256 GB – 1299 euro

512 GB – 1429 euro

1 TB – 1689 euro

Pixel 10 Pro Fold

256 GB – 1899 euro

512 GB – 2029 euro

1 TB – 2289 euro

Widzimy, że wymienione kwoty w euro nie różnią się od cen zeszłorocznych modeli. To pozwala nam przypuszczać, że producent nie planuje podwyżek. Warto jednak odnotować, że w przypadku smartfona Google Pixel 10 Pro XL zrezygnowano z wersji mającej 128 GB miejsca na dane. W podstawowej konfiguracji sprzętowej nowy telefon ma 256 GB pamięci i dlatego startuje od wyższej kwoty.

Ile zapłacimy za smartfony Google Pixel 10 i 10 Pro w Polsce

Ceny w euro nie uległy zmianie i dla nas może to być bardzo dobra wiadomość. Złotówka jest na mocniejszej pozycji i to może sprawić, że za telefony Google Pixel 10 w Polsce zapłacimy mniej niż za zeszłoroczne modele. Obecnie cennik mógłby prezentować się następująco:

Pixel 10 – od 3849 złotych

Pixel 10 Pro – 4699 złotych

Pixel 10 Pro XL – 5549 złotych

Oczywiście są to tylko nasze przypuszczenia. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się pewnie dopiero w dniu premiery. Oszczędności względem Pixeli 9 z 2024 r. mogłyby wynieść nawet kilkaset złotych, co z pewnością jest dobrą informacją. Wyjątkiem jest model XL, ale tutaj nieco wyższa cena wynika z rezygnacji z wersji mającej 128 GB pamięci.

Na razie nie wiadomo, czy w Polsce pojawi się Google Pixel 10 Pro Fold. Poprzednie dwa składane smartfony firmy nie były dostępne w naszym kraju (w oficjalnej dystrybucji).

Przy okazji Roland Quandt ujawnił także cenę nowych słuchawek bezprzewodowych. Mowa o Pixel Buds 2a i tym razem będzie to tańsze urządzenie. Cena to 149 euro, co daje nam kwotę około 635 złotych. Nowe produkty mamy zobaczyć 20 sierpnia. Tego dnia ma odbyć się specjalna konferencja, gdzie producent zaprezentuje nowości.

