Redmi 15C. Ceny i specyfikacja. Nowy smartfon też jako POCO C85

Redmi 15C to nowy smartfon, który na wybranych rynkach zadebiutuje jako POCO C85. Będzie to niedrogi telefon. Do sieci przedostały się rendery, specyfikacja techniczna i ceny Redmi 15C. Urządzenie ma dosyć podstawowe wyposażenie. Jednak niska cena POCO C85 sprawi, że smartfon zapewne znajdzie niemałe grono klientów.

Redmi 15 i POCO C85 to nowy smartfon oraz w zasadzie ten sam model. Po prostu na różnych rynkach będzie dostępny pod innymi nazwami oraz markami. Tymczasem urządzenia nie dochowano w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekły ceny i specyfikacja techniczna. Znamy również wygląd telefonu.

Ceny Redmi 15C i POCO C85 będą atrakcyjne

POCO C85 to nowy smartfon, który będzie tani i tak właśnie ma być. Xiaomi celuje z tymi modelami w potrzeby mniej wymagających użytkowników. Europejskie ceny Redmi 15C też będą niskie. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon ma kosztować tylko 129 euro. Model z większą pamięcią wyceniono na 149 euro.

Polskie ceny Redmi 15C nie są na razie znane. Można jednak wnioskować, że będą to kwoty na poziomie około 549 i 649 złotych. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Premiera zbliża się wielkimi krokami i jest nieodległa.

Wiemy również, że do wyboru będą cztery kolory obudowy. Potwierdzają to oficjalne rendery, które przedostały się do sieci przed debiutem. Tymi barwami są niebieski, czarny, różowozłoty oraz zielony (miętowy).

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi 15C

Smartfon Redmi 15C nie skrywa przed nami już zbyt wiele tajemnic. Do sieci przedostały się informacje związane również ze specyfikacją techniczną. Ta będzie dosyć podstawowa, ale dla wielu użytkowników w rzeczywistości nie potrzeba nic więcej.

Nowy telefon ma 6,9-calowy ekran typu IPS LCD, który zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz. Rozdzielczość nie jest znana, ale w modelu 14C było to HD+. Jest to wyświetlacz ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Za obliczenia odpowiada tu dosyć podstawowy procesor MediaTek Helio G81, który będzie wspomagany tylko przez 4 GB pamięci RAM (w obu wersjach). Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Energię w smartfonie dostarczy duża bateria o pojemności 6000 mAh. Wiemy, że wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Producent zapewnia, że po tysiącu cyklów pojemność nie powinna spadać poniżej 80 proc. Aparat fotograficzny jest podwójny. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 13 megapikseli.

Redmi 15C ma wymiary 173 × 81 × 8,2 mm i waży 205 gramów. Warto dodać, że nowy smartfon nie ma modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G. Obsługuje tylko 4G/LTE. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką Xiaomi o nazwie HyperOS.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Nieuwe Mobiel