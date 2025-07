Android 17 i inny harmonogram wersji beta. Kiedy nowy system Google?

Android 17 to nowy system operacyjny Google. Kiedy go zobaczymy i jak ma prezentować się harmonogram testów wersji beta? Firma wprowadza zmiany, które obejmą już system Android 17 i będzie to pierwsze wydanie pozbawione wydania Developer Preview. W zamian zostaje wprowadzony nowy kanał o nazwie Canary.

Android 17 to system operacyjny, który Google wprowadzi na rynek w 2026 r. Do premiery jest jeszcze sporo czasu i zostanie ona poprzedzona testami wersji beta, które potrwają kilka miesięcy. Firma zapowiedziała zmiany obejmujące harmonogram wydawniczy oprogramowania i dotyczący nachodzącej platformy.

Android 17 bez wersji Developer Preview i kanałem Canary

Testy Androida 16 rozpoczęły się już jesienią zeszłego roku i nastąpiło to wcześniej niż zazwyczaj. Dzięki temu Google mogło sfinalizować prace nad nowym systemem jeszcze w drugim kwartale 2025 r. Pierwszym wydaniem testowym była edycja Developer Preview skierowana do deweloperów aplikacji, którą udostępniono w listopadzie.

Spodziewamy się, że pierwsze wydanie poglądowe systemu Android 17 również zostanie udostępnione jesienią. Nie będzie to jednak wersja Developer Preview. Google poinformowało, że rezygnuje z tej edycji i stawia na coś innego. To nowy kanał testowy o nazwie Canary, który znamy na przykład z przeglądarki Chrome. Skąd taki pomysł?

Zmiana ta ma na celu zapewnienie sprawniejszej i ciągłej możliwości testowania nowych funkcji platformy i przekazywania opinii przez cały rok, a nie tylko w pierwszych miesiącach cyklu wprowadzania nowych wersji – wyjaśnia Google.

Kanał Canary wymaga sflaszowania urządzenia i to oznacza, że oprogramowanie trzeba będzie wgrać ręcznie. Jednak potem użytkownicy mogą liczyć na aktualizacje dystrybuowane drogą OTA. Google dodaje, że jest to wydanie skierowane do deweloperów, którzy chcą zapoznać się z nowymi interfejsami API dużo wcześniej. Dla zwykłych użytkowników pozostaje testowanie wersji beta.

Kiedy Google udostępni system Android 17 beta

Nowy harmonogram testów dotyczy tylko dotychczasowych wydań Developer Preview, które przekształcono w kanał Canary. W przypadku wersji Android 17 beta te zmiany nie obowiązują. Tutaj wszystko zostaje po staremu.

Kiedy Google udostępni do testów Androida 17 beta? Pewnie nastąpi to w mniej więcej podobnym czasie, co w przypadku tegorocznego systemu. To oznacza, że program pilotażowy oprogramowania w tym wydaniu powinien ruszyć jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Na przełomie stycznia i lutego, ale jest oczywiście zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie.

Program pilotażowy potrwa kilka miesięcy i w tym czasie testerzy dostaną kilka wersji beta platformy. Ostateczna wersja systemu powinna być gotowa w drugim kwartale 2026 r. Najpierw trafi na smartfony Google Pixel. Potem aktualizacja będzie dystrybuowana przez partnerów, którzy to jednak wprowadzą do oprogramowania różne modyfikacje. Na przykład u Samsunga będzie to nakładka One UI 9 etc.

źródło: Google