Motorola Moto G96. Ceny i specyfikacja. W Polsce smartfon będzie hitem

Motorola Moto G96 to nowy smartfon znanej i lubianej w Polsce marki. Za nami premiera telefonu. Specyfikacja techniczna urządzenia jest całkiem mocna i obejmuje m.in. 144 Hz ekran. Znamy również ceny modelu Motorola Moto G96 i te nie wydają się wygórowane. Zobaczmy, co nowy smartfon ma do zaoferowania.

Motorola Moto G96 to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się na pierwszym rynku. W Polsce musimy jeszcze poczekać, ale znamy ceny telefonu. Wiemy również, co ma do zaoferowania specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to urządzenie okiem.

Ceny smartfona Motorola Moto G96 i kiedy w Polsce

Motorola Moto G96 na razie debiutuje w Indiach. Na razie nie wiemy, kiedy urządzenie może pojawić się w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę to, że model G86 jest dostępny w naszym kraju, to można spodziewać się podobnej sytuacji w przypadku nowego urządzenia. Po prostu trzeba będzie poczekać na urządzenie jakieś kilka tygodni dłużej.

Ceny modelu Motorola Moto G96 są atrakcyjne. W Indiach, gdzie odbyła się premiera, nowy smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 17999 rupii, czyli około 760 złotych. Wariant z większą pamięcią wyceniono na 19999 rupii (około 850 złotych).

Oczywiście ceny telefonu w Polsce będą trochę wyższe i przekroczą pewnie tysiąc złotych. Konkretne kwoty poznamy bliżej debiutu. Do wyboru są cztery kolory obudowy. Są to barwy Pantone: zielona, fioletowa oraz dwa odcienie niebieskie.

Specyfikacja techniczna smartfona Motorola Moto G96

Smartfon Motorola Moto G96 nie jest drogi, ale jego specyfikacja techniczna i tak jest całkiem przyzwoita. Zacznijmy od ekranu i jest to 6,67-calowy panel pOLED-owy o rozdzielczości Full HD+. Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu to 144 Hz, jak to jest na przykład w modelu OnePlus Nord 5. Jasność sięga 1600 nitów.

Pod obudową znajduje się procesor Snapdragon 7s Gen 2. Nie jest to najnowszy czip Qualcomma, ale nadal oferujący niezłą wydajność. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca bez możliwości rozbudowy z użyciem kart microSD.

Motorola Moto G96 ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Sony Lytia 700C. Natomiast ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza duża bateria o pojemności 5500 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie TurboPower o mocy 33 W i w zestawie jest ładowarka. Smartfon nie ma NFC, ale możliwe, że w wersji z polskiej dystrybucji będzie inaczej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 i producent deklaruje trzy duże aktualizacje platformy Google oraz dodatkowy rok łatek bezpieczeństwa.

źródło: Motorola