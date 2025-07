Samsung Galaxy Z Fold 7. Ceny w Polsce, przedsprzedaż i specyfikacja

Samsung Galaxy Z Fold 7 to nowy składany smartfon, którego premiera odbyła się na Unpacked. Wkrótce rusza przedsprzedaż. Specyfikacja techniczna telefonu jest mocna. Znamy ceny modelu Samsung Galaxy Z Fold 7 w Polsce, którego zaraz będzie można zamawiać. Kiedy nowy smartfon trafi na rynek i ile kosztuje?

Samsung Galaxy Z Fold 7 to nowy składany smartfon, który zadebiutował podczas Unpacked. Nastąpiło to po fali przecieków i producent nie dochował tego urządzenia w tajemnicy do dnia debiutu. Już wcześniej poznaliśmy ceny. Ile zapłacimy w Polsce, kiedy rusza przedsprzedaż i jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu?

Ceny Samsung Galaxy Z Fold 7 w Polsce i przedsprzedaż

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, który nie jest tani i w zasadzie wysokie ceny towarzyszyły serii od samego początku. Urządzenie będzie dostępne w Polsce w trzech konfiguracjach sprzętowych i następujących kwotach:

model z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane – 8799 złotych

model z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci na dane – 9299 złotych

model z 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci na dane – 10599 złotych

Tanio nie jest i dlatego warto skorzystać z oferty przedpremierowej. Przedsprzedaż telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 rusza w Polsce jeszcze dziś. Kupując telefon teraz można liczyć na dwa razy większy rozmiar pamięci na dane w cenie tańszego wariantu. Natomiast zakup do 13 lipca będzie dodatkowo honorowany słuchawkami Buds 3 Pro, ale tutaj decyduje kolejność zgłoszeń poprzez specjalny formularz.

Do wyboru są trzy kolory obudowy. Wśród nich jest niebieski, który w materiałach prasowych producenta pojawia się najczęściej. Przedsprzedaż potrwa do 24 lipca. Potem nowy smartfon ma trafić do regularnej sprzedaży.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 z mocną specyfikacją

Samsung Galaxy Z Fold 7 to mocny smartfon, którego specyfikacja techniczna jest w wysokiej półki premium. Przy okazji pojawiło się sporo ulepszeń względem poprzednika. Nowy telefon jest bardzo cienki. Ma tylko 4,2 mm grubości po rozłożeniu (8,9 mm jako złożony) i waży zaledwie 214 g.

Nowy składany smartfon ma większy ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 8 cali i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Na pleckach też znajduje się wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,5 cala. Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 8 Elite wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM.

Ponadto Samsung Galaxy Z Fold 7 dostał lepszy aparat fotograficzny. Po raz pierwszy w składakach marki pojawia się 200-megapikselowy sensor zapożyczony z modeli S Ultra. Jest też obiektyw ultraszerokokątny z 50-megapikselowym czujnikiem i teleobiektyw z 12-megapikselowym. Obie przednie kamery mają 10-megapikselowe matryce.

Bateria nie doczekała się większego rozmiaru i nadal ma pojemność 4400 mAh, ale pamiętajmy, że zmieszczono ją w znacznie cieńszej obudowie. Ładowanie odbywa się z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką One UI 8.

źródło: Samsung