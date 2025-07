Samsung Galaxy Z Flip 7 i DeX. W końcu dodano wsparcie dla funkcji

Samsung Galaxy Z Flip 7 to składany smartfon, który wprowadza długo wyczekiwaną funkcję. To wsparcie dla DeX, które dotychczas w tej serii telefonów nie było oferowane. Wraz z modelem Samsung Galaxy Z Flip 7 ulega to w końcu zmianie. Stało się to możliwe za sprawą systemu Android 16 z nakładką One UI 8.