Samsung Galaxy S26 Ultra. Nowy smartfon otrzyma istotne zmiany

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera planowana jest na początek 2026 r. Jakie nowości i zmiany wprowadzi nadchodzący flagowiec z piórkiem S Pen? Ulepszenia obejmą aparat fotograficzny telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra oraz jego baterię. Jest całkiem spora szansa na szybsze ładowanie.

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, który znajduje się już na etapie zaawansowanych prac. Wszak premiera ma odbyć się na początku 2026 r., czyli już za około 6 miesięcy. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe szczegóły obejmujące planowane przez producenta zmiany i nowości. Czego powinniśmy się spodziewać?

Bateria modelu Samsung Galaxy S26 Ultra z szybszym ładowaniem

Nowe informacje związane z flagowcem Samsung Galaxy S26 Ultra ujawnił leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu marki. Pierwsze szczegóły związane są z baterią. Jej pojemność nie ma ulec większym zmianom i nadal będzie to około 5000 mAh. Są też pozytywne aspekty.

Choć sama bateria zaoferuje podobną pojemność, co w przypadku poprzednika, tak obudowa telefonu ma stać się nieco cieńsza. Będzie to możliwe za sprawą implementacji akumulatora nowej generacji, co pozwoli zaoszczędzić miejsce i odchudzić całą konstrukcję.

Ponadto Samsung Galaxy S26 Ultra ma szansę wprowadzić przełom w zakresie ładowania baterii, gdzie od kilku lat nie było w zasadzie żadnych zmian. Producent może wykorzystać ładowarkę o mocy większej niż dotychczasowe 45 W. Jej dokładne parametry nie są znane, ale plotkuje się, że nowy zasilacz zaoferuje moc na poziomie 67 W lub zbliżoną.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra też dostanie zmiany

Samsung Galaxy S26 Ultra ma dostać aparat fotograficzny, który będzie podobnie zaprojektowany. Pod tym względem nie ma co liczyć na duże zmiany. Główny obiektyw nadal ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna i jeden z teleobiektywów będą połączone z 50-megapikselowymi czujnikami.

Największą zmianą w kamerze ma być wymiana sensora dla teleobiektywu 3x z 10-megapikselowuego na 12-megapikselowy czujnik. Ma to zapewnić możliwość robienia lepszych zdjęć z zoomem. Przedni aparat fotograficzny do selfie także ma dostać jakieś udoskonalenia. Te jednak nie zostały na razie sprecyzowane.

Poza tym wiadomo, że Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma nowy procesor Qualcomma dla flagowców. Mowa oczywiście o układzie Snapdragon 8 Elite 2, który zostanie zaprezentowany we wrześniu. Spodziewajmy się również ulepszeń obejmujących ekran.

Nowy smartfon pozwoli na pracę z użyciem piórka S Pen i choć firma testowała rysik w połączeniu bez digitizera, tak z pomysłu zrezygnowano. Ten element nie zniknie. Premiera telefonu powinna odbyć się w styczniu 2026 r. Urządzenie będzie pracowało pod kontrolą Androida 16 z One UI 8.5.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło