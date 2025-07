One UI 8 z nową funkcją Knox. Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 pierwsze

One UI 8 zadebiutuje wraz z telefonami Samsung Galaxy Z Fold i Z Flip 7 w trakcie Unpacked. Firma ogłosiła nową funkcję Knox o nazwie KEEP, którą w pierwszej kolejności dostaną nowe składane smartfony. Co to jest? Dzięki Knox Enhanced Encrypted Protection Samsung w One UI 8 zapewni lepszą ochronę danych.

One UI 8 oraz składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 zostaną zaprezentowane w środę na Unpacked. Telefony są obecnie w ogniu przecieków. Tymczasem firma uchyliła sama rąbka tajemnicy na temat nowej funkcji z nadchodzącej nakładki. Mowa o Knox Enhanced Encrypted Protection, czyli w skrócie KEEP. Co to takiego?

Knox Enhanced Encrypted Protection nową funkcją z One UI 8

Firma udostępniła na własnych stronach informacje o nowej funkcji o nazwie KEEP, co jest skrótem od Knox Enhanced Encrypted Protection. Jest to nowość z One UI 8, która w pierwszej kolejności trafi do nachodzących smartfonów. Co prawda, producent nie wymienia ich z nazwy, ale wiadomo, że chodzi o składane telefony Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz Z Flip 7.

Samsung wprowadza Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), nową architekturę zaprojektowaną w celu ochrony nowej generacji spersonalizowanych funkcji opartych na AI, jako swoją najnowszą innowację w zakresie bezpieczeństwa mobilnego. KEEP tworzy szyfrowane środowiska pamięci masowej specyficzne dla aplikacji w bezpiecznym obszarze pamięci masowej urządzenia, zapewniając, że każda aplikacja może uzyskać dostęp tylko do własnych poufnych informacji i niczego więcej — czytamy w komunikacie prasowym producenta.

Poziom bezpieczeństwa zostanie zwiększony dzięki Personal Data Engine (PDE). Dotyczy to m.in. takich funkcji, jak na przykład Now Brief czy wyszukiwania w Smart Gallery mających dostęp do prywatnych informacji. Dzięki KEEP będą one chronione przez nieautoryzowanym dostępem. Dodatkowy poziom zabezpieczeń zapewni Knox Vault.

Samsung przekazał również, że wraz z One UI 8 zostanie rozbudowana funkcjonalność znana pod nazwą Knox Matrix, co jest związane m.in. z rozwojem sztucznej inteligencji. Ponadto można spodziewać się także lepszej ochrony dla Secure Wi-Fi czy nowych systemów powiadamiania użytkownika o braku najnowszych aktualizacji z zakresu bezpieczeństwa.

Knox KEEP najpierw na smartfonach Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7

W pierwszej kolejności zapowiedziane funkcje pojawią się na tych urządzeniach, które zaoferują dostęp do One UI 8 zaraz po wyjęciu z pudełek. Mowa oczywiście o składanych smartfonach Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 mających premierę w środę podczas Unpacked. Ich rynkowy debiut odbędzie się za kilka tygodni.

Oczywiście Knox z funkcją KEEP nie będzie dostępne tylko na urządzeniach Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7. Spodziewajmy się również, że co najmniej część z zapowiedzianych nowości trafi także na starsze telefony, które dostaną aktualizację do Androida 16 z One UI 8, co ma nastąpić później tego lata.

