Samsung Galaxy S24 i Android 16. Aktualizacja One UI 8 to mało zmian?

Samsung Galaxy S24 wkrótce ma dostać One UI 8 beta. Czy aktualizacja bazująca na systemie Android 16 wprowadzi do smartfonów dużo nowości? Obecnie niewiele na to wskazuje i zmian w testowych buildach One UI 8 dla modeli Samsung Galaxy S24 jest niewiele. Brakuje kluczowych funkcji, na przykład One Brief.