POCO F8 Ultra i Pro w drodze. Kiedy nowe smartfony Xiaomi w Polsce?

POCO F8 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony submarki Xiaomi, których premiera odbędzie się w 2026 r. Najpierw zobaczymy ich protoplastów, czyli serię Redmi K90. Tymczasem telefony znaleziono w bazie IMEI. Znamy nazwe kodowe POCO F8 Pro oraz Ultra. Kiedy odbędzie się premiera i czy można spodziewać się ich w Polsce?

POCO F8 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony, które w Polsce zadebiutują w 2026 r. Kiedy to dokładnie nastąpi? Dokładne terminy nie są na razie znane, ale Xiaomi już pracuje nad tymi urządzeniami. Znaleziono je w bazie IMEI. Przy okazji poznajemy nazwy kodowe telefonów, które przygotowuje marka.

Smartfony POCO F8 Ultra i Pro po serii Xiaomi Redmi K90

Pamiętajmy, że najpierw czeka nas debiut serii Redmi K90. Te nowe smartfony Xiaomi wprowadzi w Chinach i dopiero z czasem zadebiutują modele POCO F8 Ultra i Pro, które to będą w dużym stopniu na nich bazować.

Prace nad tymi telefonami już trwają. Świadczy o tym dostrzeżenie urządzeń o oznaczeniach 2510DRK44C oraz 25102RKBEC w bazie IMEI. Smartfony rozwijane są przez Xiaomi pod nazwami wewnętrznymi P11 i P11U. Natomiast ich kryptonimy to Annibale oraz Myron. Są to modele Redmi K90 i Pro.

Literka C w oznaczeniach oznacza wersje na chiński rynek. Europejskie telefony z serii POCO F8 dostaną inne nazwy kończące się na „G”, co jest skrótem od „global”, czyli edycji międzynarodowych. Będą to 2510DPC44G oraz 25102PCBEG, ale tych konkretnych urządzeń Xiaomi w bazie IMEI na razie nie ma. Pojawią się tam w niedługim czasie.

Kiedy premiera POCO F8 Ultra i Pro w Polsce

Najpierw zobaczymy protoplastów POCO F8 Pro i Ultra. To smartfony Redmi K90 i K90 Pro, które w Chinach powinny zadebiutować jesienią br. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w październiku, a najpóźniej w listopadzie. Na przebrandowane telefony w Europie poczekamy dłużej, bo do pierwszego kwartału 2026 r.

Spodziewajmy się, że premiera POCO F8 Ultra i Pro odbędzie się po około roku od serii F7. Te ostanie telefony debiutowały w marcu i można założyć, że kolejna generacja też pojawi się w drugiej połowie pierwszego kwartału 2026 r. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnej dacie prezentacji. To szczegóły, które poznamy dopiero bliżej planowanego debiutu, a to nastąpi dopiero za kilka miesięcy.

Droższy z telefonów powinien dostać najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców. Mowa oczywiście o układzie Snapdragon 8 Elite 2, który zostanie zaprezentowany we wrześniu. Kompletne specyfikacje techniczne nie są na razie znane. Można jednak spodziewać się udoskonaleń obejmujących różne obszary, w tym ekrany, aparaty fotograficzne czy baterie. W tym ostatnim przypadku mówi się nawet o tym, że w jednym z nowych telefonów może znaleźć się nawet akumulator o pojemności aż 8000 mAh.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina