Samsung Galaxy Z Flip 7 na wideo. Składany smartfon ma nowy ekran

Samsung Galaxy Z Flip 7 to nowy składany smartfon, którego premiera jest blisko. Tymczasem do sieci przedostało się wideo, na którym zaprezentowano telefon. W modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 umieszczono nowy ekran FlexWindow, który znajduje się na pleckach. Jest on większy i wypełnia niemal cały element obudowy.