OnePlus Nord 5. Ceny i specyfikacja tuż przed premierą

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się we wtorek. Specyfikacja techniczna telefonu została potwierdzona częściowo przez producenta, a pozostałe szczegóły wyciekły do sieci. Znamy także przypuszczalne ceny urządzenia. Ile zapłacimy w Polsce?

Szacujemy ceny OnePlus Nord 5 w Polsce przed premierą

Premiera OnePlus Nord 5 odbędzie się we wtorek 8 lipca. Ceny w Polsce nie są na razie znane, ale możemy spodziewać się kwot zbliżonych do poprzednika. Model Nord 4 debiutował w kraju od 2299 złotych za wersję z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane.

Nowy smartfon powinien być dostępny w kraju za podobne pieniądze. Są raczej małe szanse na to, aby producent zszedł poniżej bariery 2. tys. złotych. Z drugiej strony telefon ma rywalizować o klientów m.in. z POCO F7, który debiutował w czerwcu od 1999 złotych (1699 złotych w promocji na start).

Tak więc marka wraz z OnePlus Nord 5 może zastosować bardziej agresywną politykę cenową. Czy tak będzie, to przekonamy się wkrótce. W każdym razie już teraz można zapisać się do subskrypcji, co uprawni do uzyskania zniżki na nowy telefon w wysokości aż 100 euro (ponad 400 złotych). Ponadto w ramach akcji będzie można powalczyć o Tech Bundle o wartości 1595 euro.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5 nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic z zakresu specyfikacji technicznej. Najważniejsze informacje potwierdził sam producent. Telefon ma procesor Snapdragon 8s Gen 3. Czip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. To o tyle ciekawe, że w poprzedniku były to kości w rozmiarze 12 lub 16 GB. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Ekran to 6,83-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości 1260 × 2800 pikseli. Natomiast odświeżanie obrazu zwiększono do 144 Hz. Minusem względem poprzednika jest bateria. Jej pojemność zredukowano do zaledwie 5200 mAh (vs 5500 mAh w poprzedniku), ale dotyczy to wariantu europejskiego. W wersji dla Indii będzie ona większa (6700 mAh).

Aparat fotograficzny modelu OnePlus Nord 5 składa się z dwóch obiektywów. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem i został on zapożyczony z modeli 13T/13S. Natomiast drugi ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką producenta i czterema latami gwarantowanych aktualizacji do dużych wersji platformy.

