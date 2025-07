OnePlus 15S/15T w drodze. Nowy smartfon dostanie oczekiwane zmiany

OnePlus 15T/15S to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Producent już teraz rozpoczął prace nad telefonem i poznajemy pierwsze szczegóły. Marka w modelach OnePlus 15T/15S planuje istotne zmiany. Obejmą one m.in. procesor, aparat fotograficzny oraz baterię, która ma zyskać większą pojemność.

OnePlus 15T/15S to nowy smartfon, który zadebiutuje w 2026 r. Obecnie czekamy na premierę serii Nord 5. Tymczasem producent nie zwalnia i już pracuje nad następcą modeli 13T oraz 13S, które debiutowały w pierwszej połowie roku. Jakie zmiany i udoskonalenia są w drodze? W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły.

Smartfon OnePlus 15T/15S dostanie istotne zmiany

Pierwsze informacje o modelach OnePlus 15T i 15S ujawnił leaker Yogesh Brar, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu marki. Producent planuje różne zmiany i te sprawią, że nowy smartfon będzie jeszcze lepszy od poprzednika. Co jednak ważne, zostaną zachowane w miarę kompaktowe rozmiary, a więc ponownie można spodziewać się ekranu o przekątnej około 6,32 cala.

OnePlus 15T/15S ma dostać aparat fotograficzny z dodatkowym obiektywem. W modelu 13S zabrakło kamery ultraszerokokątnej i choć źródło informacji nie sprecyzowało, że to będzie nowość, tak można się tego spodziewać. Wszak teleobiektyw jest już obecny.

Nowy smartfon ma dostać także większą baterię. Jej pojemność nie jest znana, ale w poprzedniku umieszczono akumulator 6260 mAh. W następcy będzie to więcej. Na koniec mamy nowy procesor. Zapewne będzie to Snapdragon 8 Elite 2, czyli kolejny układ Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego oficjalna premiera ma odbyć się w we wrześniu br.

Nowe smartfony OnePlus 15T i 15S z premierą na wybranych rynkach

Dokładne plany producenta nie są na razie znane. Możliwe jednak, że czeka nas podobna sytuacja do tej z obecnego roku. Najpierw czeka nas premiera smartfona OnePlus 15T, który zostanie wprowadzony do oferty w Chinach. Poza tym rynkiem urządzenie pojawi się pod inną nazwą i będzie to model 15S.

Jak jednak dobrze wiemy, tegoroczny model S zadebiutował wyłącznie w Indiach. Marka nie zdecydowała się na wprowadzenie tego telefonu do sprzedaży w krajach europejskich, co było dużym zawodem. Czy ze smartfonem OnePlus 15S będzie podobnie? Tego na razie nie wiadomo i trudno powiedzieć, czy producent zdecyduje się na zwiększenie dostępności. Pozostaje w to jedynie wierzyć, ale więcej informacji poznamy dopiero w 2026 r.

Najpierw czeka nas premiera flagowca 15 bez dopisku z literkami S czy T. To urządzenie w Chinach zadebiutuje w czwartym kwartale br. W Europie telefon zobaczymy pewnie na początku 2026 r. Na modele 15T i 15S poczekamy dłużej, bo do drugiego kwartału.

