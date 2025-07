Samsung Galaxy Z Fold 7 na zdjęciach. Składany smartfon jest cienki

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Nie dziwi więc, że urządzenie jest w ogniu przecieków. Do sieci przedostały się zdjęcia, na których uchwycono telefon w niebieskim kolorze. Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 jest cienki i producent pod tym względem się przyłożył.

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, który debiutuje za kilka dni na Unpacked. Urządzenie niedawno pozowało na renderach. Poznaliśmy też przypuszczalne ceny. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia, na których telefon pozuje na żywo. Grafiki promocyjne to jedno, ale na fotografiach widać, że nadchodzący składak jest naprawdę cienki.

Cienki Samsung Galaxy Z Fold 7 pozuje na zdjęciach

Samsung Galaxy Z Fold 7 to składany smartfon, który ma być naprawdę cienki. Do tego stopnia, że będzie to jeden z najcieńszych telefonów tego typu na rynku. Dotychczasowe przecieki sugerują, że po rozłożeniu będzie to grubość mniejsza od 5 mm. Odchudzoną konstrukcję potwierdzają zdjęcia widoczne w artykule.

Kolejne zdjęcie nadchodzącego składaka ujawnia aparat fotograficzny. Kamera przypomina to, co znamy z poprzednika. Jednak pod tym względem jest sporo zmian. Przede wszystkim główny sensor został wymieniony z 50-megapikselowego na 200-megapikselowy czujnik. Ma to być ten sam, który znajduje się w modelu S25 Ultra. Same pierścienie prezentują się lepiej.

Zaprezentowany na zdjęciach składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 to model w niebieskim kolorze obudowy. Do wyboru będą jeszcze dwa inne. Są to czarny oraz srebrny. Możliwe, że za pośrednictwem sklepu internetowego producenta pojawi się jeszcze jeden wariant, ale to na razie nic pewnego.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 z premierą na Unpacked

Konferencja Unpacked zbliża się wielkimi krokami. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę, czyli 9 lipca. Podczas eventu zobaczymy nie tylko telefon Samsung Galaxy Z Fold 7. Producent pokaże jeszcze dwa inne składane smartfony. Są to modele Z Flip 7 i 7 FE. Nie można również wykluczyć pierwszego pokazu potrójnie składanego G Folda, który został niedawno dostrzeżony w oprogramowaniu One UI 8.

W trakcie Unpacked odbędzie się też zapowiedź One UI 8, co producent sygnalizował już wcześniej. Obecnie trwają otwarte beta testy nowej nakładki firmy bazującej na systemie Android 16. Aktualizacja dla starszych telefonów rozpocznie się pewnie jeszcze latem br. Ostatnią z nowości, których spodziewamy się w środę, są nowe smartwatche z serii Watch 8.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ma dostać liczne udoskonalenia względem poprzednika, które obejmują nie tylko konstrukcję. Telefon otrzyma większe ekrany, szybszy procesor oraz lepszy aparat fotograficzny. Bateria jednak pozostanie bez zmian i nadal zaoferuje pojemność 4400 mAh. W przypadku ładowania też nie ma co spodziewać się przełomu.

