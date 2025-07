Samsung Galaxy G Fold. Składany smartfon potwierdzony w One UI 8

Samsung Galaxy G Fold to pierwszy potrójnie składany smartfon marki, którego premiera może odbyć się jeszcze w 2025 r. Wskazuje na to oprogramowanie One UI 8 beta. W nim znaleziono animacje, które prezentują składany smartfon Samsung Galaxy G Fold. Czyżbyśmy mieli zobaczyć to urządzenie już podczas Unpacked?

Samsung Galaxy G Fold to potrójnie składany smartfon Koreańczyków, który w przeciekach pojawia się od dawna. Czyżby jego zapowiedź miała odbyć się już na Unpacked? W trakcie tego wydarzenia zobaczymy modele Z Fold 7 i Z Flip 7. Nie można nic wykluczyć. Tymczasem nowy telefon znaleziono w oprogramowaniu One UI 8, które znajduje się na etapie beta testów. Kilka dni temu właściciele serii S25 dostali trzecie wydanie poglądowe.

One UI 8 z animacją modelu Samsung Galaxy G Fold

Serwis źródłowy w oprogramowaniu One UI 8, a dokładniej w jednej z ostatnich kompilacji testowych, doszukał się animacji z nowym telefonem. Na nich można zobaczyć sprzęt, który firma nie ma na razie w ofercie. To potrójnie składany smartfon, który ma ekran i konstrukcję składającą się z trzech elementów połączonych dwoma zawiasami.



fot.: AndroidAuthority

Samsung Galaxy G Fold, bo tak może nazywać się to urządzenie, designem nawiązuje do Z Foldów. Widzimy, że potrójnie składany smartfon ma podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny. W zasadzie jest to rozwinięcie koncepcji tego urządzenia o dodatkową część wyświetlacz, co przełoży się na jeszcze większą przekątną ekranu i nowe możliwości pracy.

Animacje znalezione w One UI 8 widoczne są powyżej. To samo dotyczy grafik, na których znajduje się to urządzenie. Wiele wskazuje na to, że premiera może być bardzo nieodległa.

Potrójnie składany smartfon Samsung Galaxy G Fold na Unpacked?

Nie można wykluczyć, że koreański gigant będzie chciał się pochwalić telefonem Samsung Galaxy G Fold już podczas najbliższej konferencji Unpacked, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku. Wydarzenie zaplanowano na 9 lipca. Tam mamy zobaczyć nowe składaki marki i wśród nich może być również niespodzianka.

Nawet jeśli Samsung Galaxy G Fold zostanie pokazany w trakcie środowego Unpacked, to może to być tylko zajawka tego, nad czym pracuje firma. Tak bywało w przeszłości, gdy na przykład pokazano inteligentny pierścień, a jego właściwy debiut odbył się dopiero kilka miesięcy później. Z potrójnie składanym smartfonem będzie pewnie podobnie i raczej nie ma co liczyć na dostępność w sklepach jeszcze latem.

Specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Na pewno będzie z półki premium. Podobnie jak ceny, które zapewne wyniosą w Polsce kilkanaście tys. złotych. Tanio nie będzie. Urządzenie ma rywalizować o klientów z modelem Huawei Mate XT, który to niedługo ma doczekać się drugiej generacji. Najbliższe premiery składanych smartfonów zapowiadają się coraz ciekawiej.

źródło: AndroidAuthority