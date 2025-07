One UI 7 i Android 15. Aktualizacja na najtańsze modele marki Samsung

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja oprogramowania na smartfony marki Samsung. Uaktualnienie cały czas trafia na kolejne urządzenia. Oprogramowanie zostało udostępnione nawet na najtańsze telefony. Android 15 z One UI 7 został udostępniony m.in. dla modelu Samsung Galaxy A06, który kosztuje kilkaset złotych.

One UI 7 i Android 15 to duża aktualizacja oprogramowania, którą Koreańczycy zaczęli dystrybuować dopiero w kwietniu. Proces rozpoczął się od flagowców z serii S24. Potem oprogramowanie zaczęło sukcesywnie trafiać na kolejne urządzenia. Obecnie dostają je nawet najtańsze smartfony marki. Uaktualnienie wkrótce powinno trafić na wszystkie telefony z długiej listy.

Android 15 z One UI 7 dla Samsung Galaxy A06 4G

Samsung Galaxy A06 4G to jeden z najtańszych telefonów firmy w ofercie. Kosztuje tylko kilkaset złotych i jest kolejnym urządzeniem, które załapało się na uaktualnienie do Androida 15 z nakładką One UI 7, która wprowadza do urządzenia sporo nowości. Kto może pobierać oprogramowanie?

Aktualizacja dla modelu Samsung Galaxy A06 4G została udostępniona już na wybranych rynkach. Są to m.in. kraje azjatyckie — Malezja, Indonezja oraz Filipiny. Tam pojawia się uaktualnienie wprowadzające firmware oznaczony ciągiem znaków A065FXXU4BYF6. Oprogramowanie dystrybuowane drogą OTA waży niespełna 3 GB.

Co jednak warto mieć na uwadze, aktualizacja do One UI 7 dla tego telefonu nie ma najnowszych poprawek bezpieczeństwa. Są to majowe patche, a najnowsze są te z czerwca. Wynika to z faktu, że ten smartfon nie otrzymuje regularnie comiesięcznych patchy, a w większych odstępach czasu.

Samsung Galaxy A06 4G debiutował na rynku z Androidem 14. Wtedy producent zapowiedział dla tego telefonu dwa lata dużych aktualizacji systemowych. To oznacza, że jego właściciele dostaną także Androida 16 z nakładką One UI 8, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Jednak kolejnej wersji nie zobaczą. Potem w ramach wsparcia będą oferowane tylko poprawki bezpieczeństwa, które to też urządzenie nie będzie dostawać regularnie.

Samsung bliski ukończenia aktualizacji do One UI 7

Android 15 z nakładką One UI 7 przysporzył firmie problemów. Lista smartfonów z aktualizacją do tego oprogramowania była naprawdę długa, ale prace nad aktualizacją przeciągały się w czasie. Teraz są już jednak na finiszu. Bez uaktualnienia pozostaje już w zasadzie niewiele urządzeń, które to jednak powinny dostać software jeszcze w tym miesiącu.

Samsung nie chce powtórki z opóźnień nad ostatnią aktualizacją i dlatego prace nad One UI 8 rozpoczęto znacznie wcześniej. Po to, aby nadchodzące uaktualnienie do Androida 16 było gotowe na czas. Premiera odbędzie się jeszcze latem i pierwsze urządzenia powinny zacząć dostawać aktualizacje w sierpniu.

