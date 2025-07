Google Pixel 10 Pro XL. Nowy smartfon. Specyfikacja niemal bez zmian

Google Pixel 10 Pro XL to flagowy nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się latem 2025 r. Jakie zmiany wprowadzi względem poprzednika? Rendery i specyfikacja techniczna telefonu Google Pixel 10 Pro XL ujawniają nam, że modyfikacji w porównaniu do poprzedniej generacji smartfona będzie bardzo niewiele.

Google Pixel 10 Pro XL i jego mniejszy brat to telefony, których premiera ma odbyć się w sierpniu 2025 r. Do prezentacji pozostało już tylko kilka tygodni, a tymczasem do sieci przedostała się specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że nowy smartfon otrzyma niewielkie zmiany względem poprzednika. W przypadku wielu aspektów w zasadzie ich nie będzie.

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL według najnowszych przecieków ma dostać 6,83-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 2992 × 1344 pikseli. Będzie to panel LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna nadal ma sięgać 3000 nitów. Całość zostanie pokryta szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2. Dotyczy to także plecków.

Nowy smartfon otrzyma również aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Design jest podobny i to samo dotyczy wyposażenia kamer. Tu również bez większych zmian i nadal ma to być połączenie 50-megapikselowego sensora z dwoma czujnikami 48 MP. Przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 42 megapikseli.

Ciut większa będzie bateria, której pojemność to 5200 mAh. W przypadku parametrów ładowania można liczyć na 39 W po kablu oraz 15 W podczas korzystania z ładowarek bezprzewodowych. Nie zabraknie też wsparcia dla standardu Qi2.

Smartfon Google Pixel 10 Pro XL dostanie nowy procesor

Najważniejszą zmianą obejmującą specyfikację techniczną telefonu wydaje się być procesor Tensor G5. To kolejna generacja autorskiego układu firmy, który trafi nie tylko do modelu Google Pixel 10 Pro XL, ale też do pozostałych. Układ będzie wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM.

Nieco inaczej będzie w przypadku miejsca na dane. Google Pixel 10 Pro XL jako jedyny ma być pozbawiony wersji z kośćmi w rozmiarze 128 GB. W przypadku miejsca na dane do wyboru mają być opcje 256, 512 GB lub 1 TB. W przypadku pozostałych telefonów wariant 128 GB nadal ma być dostępny w ofercie. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16, który to został wydany w czerwcu.

Nowe smartfony powinniśmy zobaczyć w przyszłym miesiącu. Dokładny termin premiery nie jest znany, ale firma chce je wprowadzić na rynek jeszcze przed prezentacją nowych iPhone’ów, które Apple najpewniej pokaże światu w pierwszej połowie września. Ceny na razie owiane są tajemnicą, ale powinniśmy spodziewać się kwot zbliżonych do poprzedników z zeszłego roku, choć mówi się o pewnych podwyżkach.

źródło: AndroidHeadlines