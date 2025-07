Realme 15 Pro i 15 5G blisko. Nowe smartfony z premierą w lipcu

Realme 15 Pro i 15 5G to dwa nowe smartfony, których premiera jest blisko. Producent zaczyna podgrzewać atmosferę przed debiutem i udostępnił pierwszą zajawkę. Kiedy zobaczymy te telefony? Smartfony Realme 15 Pro i 15 5G mają zadebiutować w lipcu 2025 r. Przy okazji dowiadujemy się, że w serii dojdzie do pewnych zmian.

Realme 15 Pro i 15 5G to dwa nowe smartfony, które zobaczymy w niedługim czasie. Już jakieś czas temu plotkowano, że ich premiera odbędzie się latem 2025 r. Tak też się stanie, co potwierdził sam producent. Marka podgrzewa atmosferę przed oficjalną prezentacją i uchylono rąbka tajemnicy.

Nowe smartfony Realme 15 Pro i 5G z premierą w lipcu 2025 roku

Marka udostępniła pierwszy teaser poświęcony nowej serii. Tam wymienia się dwa smartfony. Są to Realme 15 Pro i 15 5G. Sama grafika nie ujawnia nam zbyt wiele. Urządzenia nie zostały na niej pokazane. Jest tam jednak kilka interesujących informacji.

Po pierwsze pojawia się informacja o „AI Party Phone”. To pozwala nam sugerować, że nowe telefony będą skierowane do młodszej grupy klientów i nie zabraknie tu funkcji opartych na sztucznej inteligencji, co też nie stanowi specjalnego zaskoczenia. Jest też dopisek „coming soon”. Dokładnej daty premiery nie podano i wspomniano jedynie o tym, że nastąpi to wkrótce.

Więcej szczegółów można znaleźć pod linkiem. Wygląda na to, że premiera Realme 15 Pro i 15 5G odbędzie się w drugiej połowie lipca. Sugeruje to zabawa dla fanów, która ma potrwać do 16 dnia tego miesiąca. Niedługo po tym terminie pewnie odbędzie się prezentacja nowych smartfonów.

Smartfon Realme 15 Pro bez modelu Plus

Jeśli czekacie na smartfona Realme 15 Pro Plus, to nie mamy dobrych wieści. Takie urządzenie prawdopodobnie się nie pojawi. Firma w zajawce wspomina, że „wszystko Plus, teraz w modelu Pro”. Co to oznacza?

Firma prawdopodobnie zrezygnowała ze smartfona Realme 15 Pro Plus i będzie tylko jedna wersja Pro. W zasadzie ma to sens, bo wszystkie rozwiązania planowane dla droższego telefonu i tak się w niej pojawią. Uprości to portfolio, ale klienci zapewne nie będą z tego powodu narzekać.

Nowe smartfony skrywają przed nami jeszcze sporo tajemnic. Ich wygląd czy specyfikacje techniczne na razie są nieznane. Na pewno pojawią się liczne udoskonalenia względem serii 14, ale na szczegóły trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Z drugiej strony pewnie nie zostaną dochowane do premiery i poznamy je przed oficjalnym debiutem. To kwestia czasu.

Seria Realme 15 najpierw zadebiutuje w Indiach. Oczywiście nowe smartfony pojawią się z czasem także w dystrybucji europejskiej i kupimy je też w Polsce. Spodziewajmy się, że ceny będą atrakcyjne i z pewnością będą to jedne z ciekawszych średniaków na rynku.

