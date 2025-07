One UI 8 beta 3 i Android 16 dla Samsung Galaxy S25. Co nowego i kiedy S24?

One UI 8 beta 3 oparte na systemie Android 16 trafia w ręce użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S25. Co nowego wprowadza aktualizacja i kiedy trafi na modele S24? Oficjalny wykaz nowości z One UI 8 beta 3 nie jest zbyt długi, ale nowych funkcji w tej aktualizacji dla Samsungów Galaxy S25 z pewnością jest więcej.

One UI 8 beta 3 to kolejna aktualizacja nowej nakładki opartej na systemie Android 16, która trafia w ręce testerów po wydanej wcześniej w czerwcu drugiej becie. Nowe oprogramowanie mogą już instalować właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25. Użytkownicy serii S24 nadal czekają. Co nowego znajdziemy w tym uaktualnieniu?

Wykaz nowości z One UI 8 beta 3 dla smartfonów Samsung Galaxy S25

Najnowsza wersja One UI 8 beta 3 wprowadza na pokład smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 firmware kończący się ciągiem znaków ZYFA. Aktualizacja dystrybuowana drogą OTA waży niespełna 1,2 GB, a więc nie jest mała. Oficjalny wykaz zmian i nowości widoczny jest niżej.

Naprawione błędy

Naprawiono problem nakładania się paska stanu aplikacji Ostatnie i menu uruchomionej aplikacji w określonym stanie NaviStar

Naprawiono problem, przez który wprowadzanie danych z klawiatury występowało tylko podczas ponownego uruchamiania na ekranie wprowadzania kodu PIN folderu Zabezpieczenia

Poprawiono problem, który wydłużał czas ładowania podczas wchodzenia do menu Tryb/Rutyna

Naprawiono błąd wprowadzania tekstu (przesunięcie palcem, aby wpisać) za pomocą gestu na ekranie klawiatury

Naprawiono błąd wprowadzania tekstu (S Pen do tekstu) za pomocą S Pen

Dodano podgląd tylnego ekranu do Laboratorium

Stabilizacja oprogramowania poprzez aktualizacje wielu aplikacji

Wiele innych ulepszeń

Samsung w oficjalnym wykazie zmian dla One UI 8 beta 3 wspomina więc o poprawkach znalezionych błędów i innych udoskonaleniach, ale z pewnością nie brakuje też nowości. W tym obejmujących funkcję Now Brief, o czym raportowano jakiś czas temu.

Uaktualnienie jest już dostępne dla telefonów testerów, które pochodzą z brytyjskiej, koreańskiej i niemieckiej dystrybucji. Powinno być także wkrótce dostępne na urządzeniach z Polski. Program pilotażowy Androida 16 z nową nakładką w naszym kraju ruszył wcześniej w tym miesiącu.

Kiedy Android 16 z One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S24

Nowe uaktualnienie trafia w ręce użytkowników modeli z serii S25, a tymczasem posiadacze telefonów Samsung Galaxy S24 nadal czekają. W tym przypadku testy One UI 8 beta i Androida 16 powinny rozpocząć się w lipcu. Dokładnego terminu jednak nie ma.

Warto jednak dodać, że Koreańczycy na serwerze testowym wprowadzili już nowy build oprogramowania dla serii S24, który ma firmware kończący się ciągiem znaków CYFB. Program pilotażowy nowej nakładki obejmie także telefony S23, Z Fold 6, Z Flip 6 oraz A56.

