One UI 8 beta i Android 16 dla Samsung Galaxy S23. Kiedy?

One UI 8 beta i Android 16 trafi również na smartfony Samsung Galaxy S23? Wiele na to wskazuje, bo na serwerach producenta znaleziono pierwszy build nowego oprogramowania dla tych telefonów. Wygląda na to, że właściciele modeli Samsung Galaxy S23 niedługo będą testować Androida 16 z One UI 8 beta. Kiedy to nastąpi?

One UI 8 beta i system Android 16 na razie można testować tylko na telefonach S25. Wkrótce ma to być możliwe również na modelach S24. Co natomiast z serią Samsung Galaxy S23? Kiedy pojawi się aktualizacja i czy te smartfony również zostaną dopuszczone do publicznego programu pilotażowego? Jest to co najmniej bardzo prawdopodobne.

Pierwszy build Androida 16 z One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S23

Już wcześniej w sieci pojawiały się sugestie, jakoby firma planowała w ramach testów One UI 8 beta objąć również flagowce sprzeda ponad dwóch lat. Mowa o modelach z serii Samsung Galaxy S23, które to brały udział w programie pilotażowym poprzedniej wersji nakładki. Staje się to coraz bardziej prawdopodobne.

Na serwerach producenta dostrzeżono pierwszy build One UI 8 beta, który dedykowany jest modelom Samsung Galaxy S23. Jest to firmware oznaczony ciągami znaków S918BXXU8EYFB/S918BOXM8EYFB/S918BXXU8EYFB i w zasadzie na razie to wszystko, co o nim wiadomo. Poza tym, że jest to aktualizacja bazująca na systemie Android 16, co jednak nie jest czymś zaskakującym.

Oczywiście pojawienie się testowego oprogramowania na serwerach wcale nie oznacza, że publiczny program pilotażowy rozpocznie się na dniach. W przypadku modeli S24 dostrzeżono je już wcześniej i te smartfony nadal nie dopuszczono do programu pilotażowego. Kiedy to nastąpi?

Aktualizacja One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S23 po S24

Spodziewajmy się, że smartfony z serii Samsung Galaxy S23 dołączą do publicznego programu pilotażowego dopiero za jakiś czas. Pewnie nastąpi to na przestrzeni lipca, ale dokładna data nie jest na razie znana. Najpierw testy powinny rozpocząć się na nieco nowszych telefonach. Których?

Samsung najpierw uruchomi program pilotażowy nowej nakładki na modelach S24, Z Fold 6 oraz Z Flip 6. Spodziewamy się, że nastąpi to w niedługim czasie. Dopiero później do testów dołączą smartfony Samsung Galaxy S23, co warto mieć na uwadze.

Oficjalna zapowiedź One UI 8 odbędzie się już za kilkanaście dni. Nastąpi to w trakcie lipcowej konferencji Unpacked. Wiemy, że nowe składaki, czyli Z Fold 7 i Z Flip 7, będą pracowały pod kontrolą Androida 16 zaraz po wyjęciu z pudełek. Aktualizacja na starsze telefony będzie udostępniana później latem.

Można się spodziewać, że program pilotażowy nowej nakładki potrwa jeszcze co najmniej kilka tygodni. Firma tym razem chce uniknąć opóźnień, z którymi borykała się przy okazji aktualizacji do Androida 15.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło