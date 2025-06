Nothing Phone 3 otrzyma aparat peryskopowy. Będzie też Glyph Matrix

Nothing Phone 3 jest blisko i marka odsłania kolejne tajemnice. Nowy smartfon otrzyma aparat peryskopowy z 50-megapikselowym sensorem. Ponadto pojawi się Glyph Matrix, co jest nowym rozwiązaniem. Premiera Nothing Phone 3 planowana jest na początek lipca. Po prezentacji telefonu pozostało już tylko kilka dni.

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Dziś już wiemy, że prezentacja ma odbyć się 1 lipca. Tego dnia telefon zostanie oficjalnie pokazany światu. Tymczasem marka podgrzewa atmosferę przed debiutem i ujawnia kolejne informacje. Urządzenie dostanie peryskopowy aparat fotograficzny i Glyph Matrix.

Aparat peryskopowy Nothing Phone 3

Smartfon Nothing Phone 3 otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. Nowym elementem jest teleobiektyw peryskopowy, który marka ujawniła dziś na grafice. Kamera ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem (jak pozostałe obiektywy) i z pewnością zapewni duże możliwości z zakresu zoomu.

Aparat peryskopowy to nowość w portfolio smartfonów marki. Producent umieścił to rozwiązanie najpierw w tańszym modelu 3a Pro sprzed kilku miesięcy. Teraz potwierdzono, że nie zabraknie go również w smartfonie Nothing Phone 3, o czym zresztą plotkowano wcześniej. Teraz otrzymujemy potwierdzenie bezpośrednio od firmy.

Wcześniej producent potwierdził, że jego nowy smartfon dostanie procesor Snapdragon 8s Gen 4. Nie jest to najmocniejszy SoC Qualcomma, ale wybór jednostki 8 Elite sprawiłby, że koszty produkcji byłyby znacznie większe. To natomiast doprowadziłoby do sytuacji, że ceny telefonu wzrosłyby do większego poziomu, a tego chciano uniknąć.

Nowy smartfon Nothing Phone 3 z Glyph Matrix

Jak dobrze wiemy, nowy smartfon został pozbawiony świecących plecków, co firma potwierdziła kilka tygodni temu. W zamian do Nothing Phone 3 zdecydowano się wprowadzić nowe rozwiązanie. Mowa o Glyph Matrix, które jest naturalnym krokiem do przodu.

Firma opublikowała wideo, na którym ujawniła Glyph Matrix. Będzie to podświetlana matryca, która zapewni więcej możliwości względem rozwiązania z dwóch poprzednich telefonów z serii. Poniżej krótkie wideo udostępnione przez producenta.

Smartfon Nothing Phone 3 debiutuje już za kilka dni. Ceny telefonu nie zostały dochowane w tajemnicy do dnia debiutu. W podstawowej konfiguracji sprzętowej urządzenie ma kosztować 799 dolarów. Natomiast model z 512 GB miejsca na dane będzie droższy o 100 dolarów. Kwoty w Polsce na razie pozostają nieznane.

Telefon dostanie także ekran OLED-owy o przekątnej około 6,7 cala i rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Przecieki wskazują także na 12 lub 16 GB pamięci RAM. Natomiast pojemność baterii przekroczy 5000 mAh i ponadto nie zabraknie wsparcia dla szybkiego ładowania. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta. Spodziewajmy się także dosyć szybkiej aktualizacji do nowej wersji platformy Google.

