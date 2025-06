OnePlus Nord 5. Specyfikacja smartfona potwierdzona przed premierą

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się już w lipcu. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i udostępniono nowe szczegóły związane ze specyfikacją techniczną. Wiemy, jaki aparat dostanie OnePlus Nord 5 oraz procesor. Ponadto smartfon otrzyma ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz.

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon, który zostanie zaprezentowany już za kilkanaście dni. Premiera odbędzie się 8 lipca. Producent podgrzewa już atmosferę przed prezentacją i ujawnia kolejne informacje. Specyfikacja techniczna telefonu skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Czego się dowiadujemy?

Specyfikacja techniczna OnePlus Nord 5 jest konkretna

OnePlus Nord 5 to mocny smartfon ze specyfikacją techniczną, która stawia telefon w tak zwanej wyższej półce średniej. Producent potwierdził, że pod obudową znajdzie się czip Snapdragon 8s Gen 3. Nie jest to więc ten sam układ, który znajduje się w chińskim modelu Ace 5, który jest protoplastą tego urządzenia.

Nowy smartfon ma być dobrym rozwiązaniem dla miłośników gier. Wspomniany Snapdragon 8s Gen 3 będzie schładzany przez duży system VC. Jego rozmiar to aż 7300 milimetrów kwadratowych. Ma to pozwolić na zapewnienie odpowiedniej temperatury. Również podczas mobilnej rozgrywki.

Skoro przy graniu jesteśmy, to producent deklaruje, że OnePlus Nord 5 ma bezproblemowo radzić sobie z takimi tytułami, jak na przykład Mobile India (BGMI) czy Call of Duty Mobile. Pierwszy ma działać natywnie w 90 klatkach na sekundę. W drugim będzie to już aż 144 fps.

Nowy smartfon OnePlus Nord 5 ma niezły aparat

Następnie mamy aparat fotograficzny. Wiemy, że telefon otrzyma podwójną kamerę na pleckach. Główny obiektyw szerokokątny wspiera OIS (optyczną stabilizację obrazu) oraz współpracuje z 50-megapikselowym sensorem LYT-700. Ten sam czujnik znajduje się w modelach 13R i 13S. To oznacza, że producent zdecydował się na jego przeniesienie z droższych smartfonów do tych ze średniej półki cenowej. Nie zabraknie też wsparcia dla nagrywania wideo 4K w 60 klatkach na sekundę.

Przednia kamerka modelu OnePlus Nord 5 do selfie ma 50-megapikselowy sensor Samsung JN5. Aparat wspiera sprzętowy autofocus. Warto też dodać, że z tyłu znajduje się dodatkowy obiektyw ultraszerokokątny (116°) połączony z 8-megapikselowym czujnikiem.

Aparat wspiera także ulepszoną funkcjonalność LivePhoto ze wsparciem Ultra HDR, rejestrując 3-sekundowe ujęcia ruchu. Ta funkcja odpowiada za przechwytywanie obrazu 1,5 sekundy przed i po naciśnięciu migawki, renderując zdjęcie w wysokiej jakości.

Premiera nowego smartfona jest już blisko. Ceny w Polsce nie są na razie znane, ale można się spodziewać, że pod tym względem producent będzie chciał pozytywnie zaskoczyć. Z droższym telefonem zadebiutuje tańszy model CE5 oraz mniejsza wersja smartwatcha Watch 3.

