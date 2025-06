Google Pixel 11 z Tensor G6. Nowy smartfon otrzyma szybki czip

Google Pixel 11 to nowy smartfon, który zobaczymy w 2026 r. Pod jego obudową znajdzie się kolejny autorski czip firmy, czyli Tensor G6. Wygląda na to, że procesor dla modeli Google Pixel 11 może być całkiem rewolucyjny. Firma powierzy jego produkcję TSMC i wierzy, że zostanie on wyprodukowany w 2-nm litografii.