Xiaomi Mix Flip 2 z datą premiery. Składany smartfon to nie wszystko

Xiaomi Mix Flip 2 to składany smartfon, który zadebiutuje na dniach. Została podana data premiery. Urządzenie zostanie zaprezentowane jeszcze w tym kwartale 2025 r. Wraz z telefonem Xiaomi Mix Flip 2 zobaczymy także sporo innych nowości. Są to m.in. nowe sprzęty z logo marki Redmi czy tablet Pad 7s Pro 12.5.

Xiaomi Mix Flip 2 to nowy składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Już wcześniej spekulowano, że jego debiut odbędzie się przed końcem drugiego kwartału 2025 r. Tak też się stanie i została ujawniona oficjalna data premiery. W drodze jest także sporo innych nowości. Co zobaczymy?

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip 2 z datą premiery

Datą premiery Xiaomi Mix Flip 2 jest 26 czerwca. Tego dnia w Chinach odbędzie się specjalna konferencja marki z nowymi produktami. Składany smartfon ma wprowadzić różne udoskonalenia względem modelu z zeszłego roku. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5100 mAh. Wiemy, że wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W oraz ładowarki bezprzewodowe. Zmiany obejmą też aparat fotograficzny, który zostanie pozbawiony teleobiektywu. W jego miejsce pojawi się kamera ultraszerokokątna.

Xiaomi Mix Flip 2 ma dostać 6,85-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Całość zostanie zamknięta w obudowie nieprzekraczającej 7,6 mm grubości. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana. Pewnie jednak przedostanie się do sieci jeszcze przed planowaną premierą. Wiadomo, że do wyboru będą cztery kolory obudowy. Są to niebieski, purpurowy, czarny oraz złoty.

Z Xiaomi Mix Flip 2 zobaczymy także inne nowości marki

Planowana na 26 czerwca konferencja ma być dużym wydarzeniem, gdzie firma zaprezentuje wiele nowości. Poza Xiaomi Mix Flip 2 spodziewamy się także innych urządzeń. Część z nich producent już potwierdził.

Czeka nas premiera dwóch nowych tabletów. Pierwszym jest Pad 7s Pro 12.5 z autorskim czipem XRING 01. Drugi to Redmi K Pad z 8,8-calowym ekranem 3K i odświeżaniem obrazu w 165 Hz, który rzuci rękawicę iPadowi Mini. W drodze jest również flagowiec Redmi K80 Ultra z procesorem MediaTek Dimensity 9400+ oraz 6,83-calowym wyświetlaczem AMOLED-owym 144 Hz o jasności maksymalnej 3200 nitów.

Nie zabraknie też nowości pod marką Xiaomi. Będą to nowa opaska Smart Band 10, smartwatch Watch S4 41 mm oraz słuchawki Open Earphones Pro. Ponadto w trakcie wydarzenia firma ujawni nowe szczegóły dotyczące samochodu elektrycznego YU7, w tym jego ceny i dostępność.

Część z tych nowości zobaczymy również w Europie. Spodziewajmy się, że ich premiera na Starym Kontynencie odbędzie się w przyszłym kwartale 2025 r.

