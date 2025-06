Nothing Phone 3 i specyfikacja. Nowy smartfon to istotne zmiany

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, które zostanie zaprezentowany za nieco ponad tydzień. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam istotne zmiany. Smartfon Nothing Phone 3 będzie mógł pochwalić się m.in. większą baterią ze wsparciem dla bardzo szybkiego ładowania. Na tym nie koniec.

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się na początku lipca. Producent podgrzewa atmosferę i potwierdził m.in. rozwiązanie, które zastąpi interfejs Glyph. Tymczasem do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu, która dotychczas w dużym stopniu pozostawała tajemnicą. Zobaczmy, co nowego przygotowała marka.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone ujawnia ważne zmiany

Nothing Phone 3 to smartfon, który wprowadzi istotne zmiany oraz nowości względem poprzednika. Potwierdzają to informacje z ostatniego przecieku. Ekran to 6,7-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości 1.5K. Wyświetlacz został wykonany w technologii LTPO, a więc spodziewajmy się również zmiennego odświeżania obrazu.

Procesor to Snapdragon 8s Gen 4, co producent już potwierdził. Wiemy, że w zależności od konfiguracji sprzętowej, będzie on wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Duża zmiana obejmie baterię. Jej pojemność zwiększono do 5150 mAh. Ponadto akumulator ma wspierać bardzo szybkie ładowanie o mocy aż 100 W, co jest nowością w telefonach marki. Nie zabraknie też wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych i ładowania zwrotnego (także bezprzewodowego).

Aparat fotograficzny Nothing Phone 3 również wprowadza istotne zmiany. Znajdziemy tu trzy obiektywy i wszystkie z nich mają współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Wśród nich jest także teleobiektyw 3x, co powinno zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości 50 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z NothingOS 3.5. Nie zabraknie NFC oraz eSIM.

Ceny Nothing Phone 3 i premiera nowego smartfona

Ceny Nothing Phone 3 również nie zostały dochowane w tajemnicy i dziś już wiemy, że model w podstawowej konfiguracji sprzętowej ma kosztować 799 dolarów. Wariant z większą pamięcią będzie o 100 dolarów droższy. Premiera odbędzie się 1 lipca. Tego dnia nowy smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany.

Wiemy, że z jego obudowy zniknie jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów, którym jest interfejs Glyph. Marka planuje zastąpić go matrycą z podświetlanymi punktami, co może mieć sens. W ten sposób zostanie zwiększona funkcjonalność rozwiązania, która w dotychczasowej postaci była ograniczona. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do oficjalnej premiery. Zanim to jednak nastąpi, to z pewnością dojdzie do kolejnych przecieków.

