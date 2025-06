One UI 8 beta i Android 16 dla Samsung Galaxy S24. Aktualizacja blisko

One UI 8 beta i Android 16 wkrótce trafią także na smartfony z serii Samsung Galaxy S24. Kiedy pojawi się aktualizacja? Nowe odkrycie na serwerach producenta zwiastuje, że nastąpi to w niedługim czasie. Android 16 z One UI 8 beta, poza modelami Samsung Galaxy S24, będzie można testować też na ostatnich składakach.

One UI 8 beta i Android 16 w pierwszej kolejności trafiły na modele S25. Właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy S24 czekają, ale wiemy, że dla nich program pilotażowy też zostanie otwarty. Kiedy to nastąpi i poglądowa aktualizacja stanie się dostępna? Wiele wskazuje na to, że w bardzo niedługim czasie.

Android 16 z One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S24 blisko

Właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24 nadal czekają na Androida 16 z nakładką One UI 8 beta, ale wygląda na to, że nie będzie to trwało już zbyt długo. Na serwerach producenta pojawił się pierwszy build oprogramowania dla telefonów z 2024 r.

Nowe oprogramowanie ma firmware oznaczony ciągiem znaków S928BXXU4CYF7/S928BOXM4CYF7/S928BXXU4CYF7 i jest dedykowane dla smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra. To oznacza, że producent pomału szykuje się do uruchomienia programu pilotażowego One UI 8 beta z systemem Android 16 również na tych telefonach. Co nie oznacza, że nastąpi to na dniach.

Wspomniany build jest pierwszą testową kompilacją nowego oprogramowania dla smartfonów z 2024 r., ale to nie oznacza, że to właśnie aktualizacja kończąca się ciągiem znaków CYF7 zostanie udostępniona publicznie. Dokładne plany producenta nie są znane, ale z drugiej strony rozszerzenie programu pilotażowego o te modele nie powinno potrwać zbyt długo.

One UI 8 beta i Android 16 nie tylko dla modeli Samsung Galaxy S24

Obecnie udział w publicznym programie pilotażowym biorą wyłącznie udział właściciele telefonów z serii S25. W rzeczywistości z czasem będzie ich znacznie więcej. Smartfony Samsung Galaxy S24 są następnymi w kolejce po Androida 16 z One UI 8 beta, ale na tym nie koniec.

Koreańczycy umożliwią testowanie nowej nakładki także na innych urządzeniach. Na liście są składane smartfony Z Fold 6 i Z Flip 6. Następnie mamy tablety z serii Tab S10. Nie można wykluczyć także dostępności na wybrane średniaki. Na przykład A56 5G.

Sfinalizowana aktualizacja do Androida 16 z One UI 8 zadebiutuje wraz ze smartfonami Z Fold 7 i Z Flip 7, które to mają premierę 8 lipca. Na razie producent nie potwierdził tej daty, ale pewnie nastąpi to w niedługim czasie. Potem rozpocznie się proces dystrybucji uaktualnienia na starsze telefony i zacznie się od modeli S25.

Aktualizacja powinna być szeroko dystrybuowana na różne urządzenia już latem br. Lista smartfonów w kolejce po to oprogramowanie jest oczywiście bardzo długa. Tymczasem producent już pracuje nad wersją z numerkiem 8.5.

