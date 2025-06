Samsung Galaxy S25 FE na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2025 r. Do sieci przedostały się rendery, które ujawniają wygląd telefonu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Smartfon Samsung Galaxy S25 FE ma dostać autorski procesor Exynos 2400e i 6,7-calowy ekran.

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon, którego spodziewamy się w drugiej połowie 2025 r. Jak wygląda to urządzenie? Ujawniają nam to rendery, które przedostały się do sieci na kilka miesięcy przed planowanym debiutem. Urządzenie ma design nawiązujący do wcześniejszych telefonów z serii.

Rendery smartfona Samsung Galaxy S25 FE ujawniają design

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE, a dokładniej jego wygląd nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery, które stworzył niezastąpiony Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. W ten sposób design telefonu przestał być tajemnicą. Jak nietrudno się domyślić, widać podobieństwa do pozostałych modeli z serii.

Rendery modelu Samsung Galaxy S25 FE ujawniają nam wygląd zbliżony do dwóch tańszych modeli z serii. Widzimy podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które znajdują się w pierścieniach. Obok umieszczono diodę doświetlającą LED. Natomiast z przodu znajdziemy płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.







Przyciski czy port ładowania nie zmieniły swojej pozycji w porównaniu do zeszłorocznego modelu S24 FE. Nowy smartfon ma wymiary 161,4 × 76,6 × 7,4 mm, a więc jest nieco cieńszy od poprzednika. Urządzenie prezentuje się całkiem nieźle.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE nie skrywa przed nami już tajemnic związanych z designem, ale pełna specyfikacja techniczna nowego telefonu nie jest na razie znana. Pewne szczegóły jednak są. Czego należy się spodziewać pod kątem wyposażenia smartfona?

Telefon ma 6,7-calowy ekran AMOLED-owy i domyślamy się, że obraz będzie wyświetlany w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem w zakresie do 120 Hz. Czy pojawią się jakieś udoskonalenia względem poprzednika? Nie można tego wykluczyć, ale informacje na ten temat pozostają nieznane.

Następnie mamy autorski procesor Exynos 2400e. To oznacza, że w nowym telefonie znajdzie się ten sam czip, który jest w modelu S24 FE. Warto jednak dodać, że pewne plotki sugerują także układ MediaTek Dimensity 9400. SoC będzie wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się do 256 GB miejsca.

Samsung Galaxy S25 FE będzie oczywiście pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8. Obecnie oprogramowanie znajduje się na etapie publicznych testów wersji beta. Premiera ma odbyć się wraz ze składakami Z Fold 7 i Z Flip 7. Uaktualniona zostanie też przednia kamera, która otrzyma 12-megapikselowy sensor.

