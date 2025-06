Samsung Galaxy M36 5G z datą premiery. Jedna zmiana jest na minus

Samsung Galaxy M36 5G to nowy smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Niedawno pojawiły się pierwsze zajawki, ale dokładna data premiery pozostawała tajemnicą. Teraz poznajemy nowe szczegóły. W tym związane ze specyfikacją techniczną telefonu, ale jedna zmiana jest co najmniej dziwna i trudno znaleźć dla niej wytłumaczenie.

Data premiery modelu Samsung Galaxy M36 5G i dziwna zmiana

Samsung Galaxy M36 5G zostanie zaprezentowany już w przyszłym tygodniu. Datą premiery telefonu jest 27 czerwca, czyli najbliższy czwartek. Tego dnia urządzenie zostanie wprowadzone do oferty w Indiach. Ceny nie są znane, ale spodziewamy się, że będą całkiem atrakcyjne.

Nowy smartfon w Indiach ma być dostępny poprzez Amazon Specials. Tak będzie z pewnością na początku. Producent ujawnił już rendery urządzenie. Widzimy, że telefon ma być dostępny w trzech kolorach obudowy. Są to opcje o nazwach Orange Haze, Velvet Black oraz Serene Green.

Na renderach widać, że Samsung Galaxy M36 5G ma ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to zmiana względem modelu M35, którą z pewnością należy uznać za minus. Wszak poprzednik ma wyświetlacz z okrągłą dziurką dla przedniego aparatu. Producent chciał w ten sposób pewnie zmniejszyć koszty produkcji, ale dla klientów nie jest to modyfikacja na plus.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy M36 5G

Kompletna specyfikacja technicznego nowego telefonu nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak, że Samsung Galaxy M36 5G ma ekran AMOLED-owy pokryty szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus+. We wcięciu znajduje się kamerka z 13-megapikselowym sensorem do selfie.

Z tyłu obudowy znajduje się potrójny aparat fotograficzny, który jest zaprojektowany w bardzo podobny sposób, co w droższym modelu M56. Główny obiektyw z OIS (optyczną stabilizacją obrazu) połączono z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Jest też kamerka 2 MP do zdjęć makro.

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy M36 5G znajdzie się procesor Exynos 1380. To czip sprzed dwóch lat, który debiutował wraz z modelem A54 z 2023 r. W nowym telefonie układ ma być wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Producent deklaruje również odporność na upadki z wysokości dwóch metrów. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką One UI 7.

