Xiaomi 16 Pro Max. Nowy smartfon ma dostać drugi ekran

Xiaomi 16 Pro Max to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2025 r. Flagowiec może przywrócić pomysł sprzed kilku lat. To drugi ekran, który znamy już na przykład z modelu Mi 11 Ultra. Wygląda na to, że smartfon Xiaomi 16 Pro Max zaoferuje dodatkowy wyświetlacz na pleckach.

Xiaomi 16 Pro Max to jeden z nowych telefonów marki z flagowej serii 16. Seria obejmie co najmniej cztery smartfony i ten wymieniony z nazwy ma być jednym z nich. Co ciekawe, świeże plotki mówią o tym, że marka planuje wrócić do pomysłu, który wprowadziła kilka lat temu. Co to za rozwiązanie?

Nowy smartfon Xiaomi 16 Pro Max może dostać drugi ekran

Xiaomi 16 Pro Max to flagowiec, który może wyróżniać się na tle pozostałych telefonów rozwiązaniem, po które marka sięgnęła już w przeszłości. Mowa o technologii zaimplementowanej na przykład w modelu Mi 11 Ultra. W tym telefonie na pleckach znajduje się drugi ekran.

Informacje na ten temat przekazał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Źródło twierdzi, że producent rozważa w Xiaomi 16 Pro Max umieścić drugi ekran. Pewnie znajdzie się on w pobliżu aparatu fotograficznego i w ten sposób użytkownicy mogliby uzyskiwać dodatkowe funkcje.

Na razie nie wiadomo, jak to dokładnie ma działać. W przypadku wspomnianego flagowca Mi 11 Ultra sprzed kilku lat firma postanowiła umieścić ekranik, który zapożyczono z taniej opaski z serii Mi Band. Nie oferował on zbyt wielu funkcji, ale w przypadku nadchodzącego smartfona producent ma pole do popisu i może zdecydować się na coś znacznie lepszego, aczkolwiek na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Xiaomi 16 Pro Max z mocną specyfikacją techniczną

Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o wszystkich szczegółach telefonu Xiaomi 16 Pro Max, ale wiemy, że ma to być urządzenie klasy premium. Dlatego można spodziewać się wysokiej klasy wyświetlacza OLED-owego o rozdzielczości QHD+. Następnie mamy nadchodzący procesor Qualcomma dla flagowców. Mowa oczywiście o czipie Snapdragon 8 Elite 2, który wniesie telefony z Androidem na nowe wyżyny wydajności.

Qualcomm planuje zaprezentować nowy procesor w trakcie Snapdragon Summit, które odbędzie się na początku jesieni. Wydarzenie zaplanowano na 23-25 września. Natomiast w październiku powinny odbyć się premiery pierwszych telefonów z tym czipem. Jednym z nich będzie właśnie Xiaomi 16 Pro Max.

Trudno jednak powiedzieć, czy to urządzenie w ogóle pojawi się w Europie. Marka pod tym względem stosuje własną strategię i od kilku lat modeli Pro na Starym Kontynencie nie widzieliśmy. Jedynie podstawowe wersje telefonów oraz fotoflagowce z serii Ultra. Tym razem może być podobnie i na pewno warto mieć to na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina