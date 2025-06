Realme 15 Lite w drodze. Nowy smartfon w trzech wersjach

Realme 15 Lite to nowy smartfon z nadchodzącej serii średniaków, który powinien zadebiutować wraz z modelem Pro. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Do wyboru mają być trzy wersje telefonu. Ponadto wiemy, jakie kolory obudowy otrzyma Realme 15 Lite, którego premiera powinna odbyć się w lipcu.

Realme 15 Lite i Pro to nowe średniaki znanej oraz lubianej marki, które zostaną zaprezentowane w przyszłym kwartale 2025 r. Do sieci przedostały się kolejne informacje. Tym razem dotyczące tańszego telefonu oraz jego wersji, które przygotowuje producent. Zobaczmy, co już wiemy.

Nowy smartfon Realme 15 Lite w trzech wersjach

Serwis źródłowy uzyskał informacje o wersjach Realme 15 Lite, który ukrywa się pod nazwą kodową RMX5000. Dla porównania model Pro ma oznaczenie w nomenklaturze producenta RMX5001. Do wyboru będzie kilka konfiguracji sprzętowych urządzenia. Jeśli przecieki są prawdziwe, to pojawią się następujące warianty telefonu, które będą różniły się rozmiarem pamięci RAM i na dane.

Do wyboru będą trzy wersje Realme 15 Lite. W podstawowej konfiguracji sprzętowej nowy smartfon ma dostać 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB miejsca na dane. Pozostałe dwie mają 256 GB pamięci na pliki i różnią się rozmiarem RAM-u (do wyboru będzie 8 lub 12 GB). Przy okazji poznajemy planowane kolory obudowy, które również ujęto w informacji widocznej na załączonym zrzucie ekranowym.

Przeciek ujawnia trzy warianty kolorystycznego nowego smartfona. Są to odcienie złotego, purpurowego oraz zielonego. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Poznamy ją pewnie bliżej planowanej premiery, która ma odbyć się w trzecim kwartale 2025 r. Najpierw jednak powinniśmy zobaczyć w ofercie modele Pro i Pro+.

Realme 15 Pro z premierą w lipcu

W przypadku telefonu Realme 15 Pro również nie ma zbyt wielu informacji. Są to w zasadzie szczegóły zbliżone do tych, co w przypadku modelu Lite. Tutaj jednak dysponujemy bardziej przybliżoną datą premiery. Mówi się o tym, że ten smartfon zostanie zaprezentowany w drugiej połowie lipca, choć precyzyjnego terminu ciągle nie ma.

Realme 15 Pro ma być dostępny w czterech konfiguracjach sprzętowych. Poza wspominanymi dla modelu Lite będzie jeszcze jedna. To urządzenie mające dostać 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 512 GB miejsca na dane, które mają być skierowane do klientów o największych wymaganiach.

Poza tym do wyboru również będą trzy kolory obudowy. Są to srebrny, zielony oraz purpurowy. Więcej szczegółów nie jest na razie znanych. Warto jednak dodać, że linia Realme 15 powinna objąć więcej telefonów. W przypadku serii 14 było to kilka modeli — 14x, 14, 14T, 14 Pro oraz 14 Pro+. W przypadku tegorocznych urządzeń zapewne będzie podobnie.

