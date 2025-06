Nothing Phone 3. Niby flagowy smartfon, ale nie do końca

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się na początku lipca. Nie będzie to pełnoprawny flagowiec. Producent ujawnił dziś czip, który znajdzie się w Nothing Phone 3 i choć wielu liczyło, że trafi tu Snapdragon 8 Elite, tak będzie to inny układ. Co nie zmienia faktu, że to nadal mocny procesor.

Nothing Phone 3 to nowy smartfon, który zostanie zaprezentowany już za dwa tygodnie. Producent podgrzewa atmosferę przed premierą i ujawnia nowe szczegóły. Dziś zapowiedziano procesor, który trafi pod obudowę telefonu. Dowiadujemy się, że to jednak nie czip Snapdragon 8 Elite dla flagowców z Androidem, a nieco słabszy SoC. Na co się zdecydowano?

Nothing Phone 3 z układem Snapdragon 8s Gen 4

Marka zapowiedziała, że zdecydowała się na czip Snapdragon 8s Gen 4. To nadal mocny układ Qualcomma, ale taki wybór oznacza, że pod względem wydajności Nothing Phone 3 nie będzie w stanie powalczyć o klientów z najmocniejszymi flagowcami na rynku. Mimo to i tak jest całkiem nieźle.

Nothing Phone 3 otrzyma najmocniejszy procesor w historii wszystkich smartfonów marki. Snapdragon 8s Gen 4 to całkiem niezły układ, który zaprojektowano z myślą o nieco tańszych telefonach spoza półki najdroższych flagowców klasy premium. Producent zapewnia o 36 proc. lepszą wydajność rdzeni CPU i 88 proc. zysk w przypadku GPU. Natomiast NPU jest szybszy o 60 proc. Są to wyniku w porównaniu do modelu Phone 2 z 2023 r.

Carl Pei przekazał, że na taki wybór zdecydowano się w celu stworzenia zbalansowanego doświadczenia. Założyciel marki dodał też: „wszystko inne również zostało mocno ulepszone, co wymagało jeszcze silniejszego chipa. Chodziło nam o zapewnienie kompleksowego doświadczenia na najwyższym poziomie, ponieważ ludzie używają tych produktów przez wiele godzin dziennie”.

Nowy smartfon Nothing Phone 3 to niepełny flagowiec

Tak więc Nothing Phone 3 nie będzie smartfonem z najwyższej półki premium, ale można stwierdzić, że jest to niepełny flagowiec. Pamiętajmy, że marka decydując się na układ Snapdragon 8 Elite nie uniknęłaby znacznie wyższych kosztów produkcji, a to by sprawiło, że ceny telefonów stałyby się wyższe. Dziś już wiemy, że urządzenie trafi na rynek w kwocie od 799 dolarów.

Nowy smartfon ma premierą 1 lipca. Tak więc zobaczymy go już za kilkanaście dni. Wcześniej w tym miesiącu do sieci przedostał się render, który ujawnił nam wygląd Nothing Phone 3. Telefon ma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami oraz został pozbawiony interfejsu Glyph, co było znakiem rozpoznawalnym serii od samego początku. Pełna specyfikacja techniczna urządzenia nadal nie wyciekła do internetu. Wiemy jednak, że w sprzedaży pojawią się dwie konfiguracje sprzętowe — z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane oraz opcja z 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci na pliki.

