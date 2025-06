One UI 8.5. Samsung rozpoczął prace nad aktualizacją. Potem One UI 9

One UI 8.5 to kolejna wersja nakładki firmy Samsung. Jej premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy, ale producent już rozpoczął nad nią prace. Po to, aby oprogramowanie było gotowe na czas. Nie będzie wersji z numerkiem 8.1 czy podobnego. Potem Samsung planuje udostępnić One UI 9 na systemie Android 17.

One UI 8.5 to duża aktualizacja nakładki firmy Samsung z numerkiem 8.0, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Informacje na temat tego uaktualnienia pojawiały się już wcześniej. Teraz do sieci przedostały się nowe szczegóły. Przekazał je dobrze poinformowany leaker Tarun Vats.

Samsung rozpoczął prace nad One UI 8.5

Vats twierdzi, że Samsung rozpoczął już prace nad One UI 8.5. Pomimo faktu, że premiera tej wersji oprogramowania odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Najpierw, bo latem tego roku, czeka nas nakładka z numerkiem 8.0 oparta na Androidzie 16.

Samsung zapewne wyciągnął wnioski z opóźnień wydania 7.0 i teraz rozpoczyna prace nad nowym oprogramowaniem znacznie wcześniej. Po to, aby uniknąć potknięć. Stąd też uruchomienie prac nad One UI 8.5 nie powinno dziwić. Co to za aktualizacja?

One UI 8.5 nadal będzie bazować na systemie Android 16 i będzie stanowić największą aktualizację nakładki z tej linii. Firma chce ją wprowadzić dopiero na początku przyszłego roku. Zbiegnie się to w czasie z premierą Samsungów Galaxy S26, które dostaną ją w pierwszej kolejności. Potem uaktualnienie trafi na inne telefony. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o nowościach szykowanych z myślą o tym oprogramowaniu. Te poznamy w późniejszym czasie.

Kolejną dużą aktualizacją będzie One UI 9

Firma nie ma w planach do czasu wydania z numerkiem 8.5 udostępnienia innych wersji. Na przykład 8.1 lub podobnych. W międzyczasie użytkownicy dostaną tylko comiesięczne aktualizacje i kolejnym dużym uaktualnieniem będzie dopiero One UI 9, które zobaczymy w przyszłym roku, co Vats również potwierdza.

One UI 9 to kolejna duża aktualizacja nakładki na urządzenia marki Samsung, która będzie bazować na systemie Android 17. Spodziewajmy się, prace nad nią rozpoczną się wcześnie w 2026 r. Po to, aby oprogramowanie był o gotowe latem przyszłego roku. Premiera odbędzie się pewnie wraz ze składanymi smartfonami Z Fold 8 i Z Flip 8.

Być może Samsung zdecyduje się na kolejne zmiany wizualne. W aktualizacji nakładki z numerem 8 nie będzie ich zbyt wiele względem obecnej wersji, bo firma zdecydowała się na ten sam projekt UI. Przyszły rok może przynieść pod tym względem więcej nowości.

Program pilotażowy wersji beta może wystartować ponownie w maju. W pierwszej kolejności oprogramowanie wypróbują właściciele telefonów z serii S26. Potem także użytkownicy starszych flagowców koreańskiego producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło