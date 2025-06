Samsung Galaxy M36 5G w drodze. Nowy smartfon już blisko

Samsung Galaxy M36 5G to nowy smartfon koreańskiej marki, którego premiera jest blisko. Kiedy go zobaczymy? Wygląda na to, że w ciągu kilku najbliższych tygodni. W sieci pojawiły się pierwsze materiały promocyjne dla telefonu Samsung Galaxy M36 5G i wygląda na to, że debiut może nastąpić jeszcze w tym kwartale 2025 r.

Samsung Galaxy M36 5G to nowy smartfon, który wkrótce dołączy do modelu M56. Ten drugi pojawił się w ofercie kilka tygodni temu. Wkrótce odbędzie się premiera jego tańszego brata. Kiedy to nastąpi? Jeszcze na przełomie tego i trzeciego kwartału 2025 r. Skąd to wiemy?

Kiedy premiera smartfona Samsung Galaxy M36 5G

W sieci pojawiły się pierwsze materiały promocyjne zapowiadające debiut telefonu Samsung Galaxy M36 5G i wiemy, że w Indiach będzie on sprzedawany ekskluzywnie przez Amazon w ramach Specials. Poniżej grafika, która zapowiada zbliżający się debiut urządzenia.

Dokładna data premiery modelu Samsung Galaxy M36 5G nie jest na razie znana, ale powyższa grafika nadmienia, że nastąpi to „wkrótce”. Możemy się spodziewać, że urządzenie zostanie oficjalnie zaprezentowane jeszcze przed końcem drugiego kwartału 2025 r. lub na początku przyszłego. Warto dodać, że poprzednik debiutował w maju zeszłego roku.

Przy okazji potwierdzono częściowy design telefonu. Nowy smartfon ma aparat fotograficzny bardzo podobnie zaprojektowany do modelu M56. Do wyboru będą również dwa warianty kolorystyczne obudowy. Jednym jest odcień szary/srebrny. Drugi to pomarańczowy lub brązowy. Urządzenie będzie też dysponować pewnymi funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, bo teaser wspomina o AI.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy M36 5G

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Jednak Samsung Galaxy M36 5G został niedawno dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench i tam dowiedzieliśmy się, że ma procesor Exynos 1380. Nie jest to już najnowszy czip, bo ma ponad dwa lata i debiutował wraz z modelem A54 z 2023 r.

Exynos 1380 z modelu Samsung Galaxy M36 5G wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM, ale takiej konfiguracji spodziewajmy się w podstawie. Z pewnością pojawi się też wariant z 8 GB. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Energię powinna dostarczać bateria o pojemności 5000 mAh.

Nowy smartfon otrzyma również ekran AMOLED-owy o przekątnej około 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Będzie to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Spodziewajmy się również odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką One UI 7.

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Premiera jest blisko i możliwe, że pełna specyfikacja techniczna telefonu przedostanie się do sieci jeszcze przed oficjalnym debiutem.

źródło: 91mobiles