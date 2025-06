OnePlus Pad Lite w drodze. Tablet zobaczymy z serią Nord 5?

OnePlus Pad Lite to nowy tablet marki. Kiedy odbędzie się jego premiera? Być może zobaczymy go wraz ze smartfonami z serii OnePlus Nord 5, czyli na początku przyszłego kwartału 2025 r. Do sieci przedostały się rendery tabletu. Pełna specyfikacja techniczna OnePlus Pad Lite nie jest znana, ale pewne szczegóły mamy.

OnePlus Pad Lite to nowy tablet, który zobaczymy jeszcze w 2025. Możliwe, że wraz z serią Nord 5, której spodziewamy się za kilka tygodni. Do sieci przedostały się rendery urządzenia, które ujawniają design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o tym urządzeniu.

Rendery tabletu OnePlus Pad Lite i specyfikacja techniczna

Wygląd tabletu OnePlus Pad Lite ujawnił leaker Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Opracowane przez niego rendery ujawniają design i wiemy, że tym razem będzie to tańsze urządzenie. Sprzęt ma być następcą modelu Go, który to trafił do sprzedaży również w Europie i Polsce.

OnePlus Pad Lite ma 11-calowy ekran o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w 90 Hz. Następnie mamy procesor i tutaj wybór miał paść na budżetowy czip MediaTek Helio G100 taktowany zegarem do 2,2 GHz i GPU Mali G57. W podstawowej konfiguracji sprzętowej znajdziemy 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Nie wyklucza się jednak także innych opcji.

















Pewnym rozczarowaniem mogą być kamery. Przednia i tylna dostaną 5-megapikselowe sensory. W modelu Go były to 8-megapikselowe czujniki. W tym przypadku producent dokonał cięć. Za to bateria będzie większa. Jej pojemność wzrośnie do 9340 mAh. Źródło informacji wspomina także o wsparciu dla Wi-Fi 5 (802.11ac).

Premiera OnePlus Pad Lite być może z serią Nord 5

Dokładna data premiery i ceny OnePlus Pad Lite nie są znane. Urządzenie będzie jednak tanie, bo ma zastąpić w portfolio model Go, który to również nie jest drogi. Wiemy, że sprzęt otrzyma co najmniej jeden pewny kolor obudowy i jest nim Aero Blue. Urządzenie ma wymiary 254,9 × 166,5 × 7,4 mm i waży 539 gramów. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta, którą jest OxygenOS 15.0.1.

Możliwe, że OnePlus Pad Lite zadebiutuje wraz ze smartfonami Nord 5 i CE5. Oba mają premierę już w pierwszej połowie lipca. Będzie to dobra okazja także od odświeżania tańszego tabletu. Czy tak będzie, to przekonamy się z czasem.

Nowy tablet ma zadebiutować z dedykowanym etui. To akcesorium również nie zostało dochowane w tajemnicy i do sieci przedostały się rendery, które ujawniły wygląd. Widzimy, że gadżet ma specjalne zapięcie oraz może pełnić funkcję podstawki, co pozwoli na ustawienie sprzętu na stole czy biurku pod pewnym kątem. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło