One UI 8 beta 2 dla Samsung Galaxy S25 w Polsce. Kiedy aktualizacja na S24?

One UI 8 beta 2 dla Samsung Galaxy S25 już jest. Przy okazji ruszają testy w Polsce. Użytkownicy z kraju mogą już instalować nową nakładkę marki, którą oparto na systemie Android 16. W kolejce po oprogramowanie są też właściciele modeli Samsung Galaxy S24. Kiedy One UI 8 beta będzie można testować na tych smartfonach?

One UI 8 beta 2 to nowa aktualizacja nakładki Koreańczyków oparta na systemie Android 16, która pojawia się zgodnie z zapowiedziami. Uaktualnienie jest już dostępne dla smartfonów Samsung Galaxy S25. Co ważne, również w Polsce, bo nasz kraj w końcu został dopuszczony do programu pilotażowego. Co z modelami z serii S24?

One UI 8 beta 2 dla modeli Samsung Galaxy S25 w Polsce

Firma udostępniła uaktualnienie do One UI 8 beta 2 najpierw dla telefonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Niedługo po tym aktualizacja trafiła także na smartfony Samsung Galaxy S25 z niemieckiej czy amerykańskiej dystrybucji, gdzie program pilotażowy również ruszył pod koniec maja.

Najnowsza aktualizacja One UI 8 beta 2 wprowadza jest wraz z firmware kończącym się ciągiem znaków ZYF3. Uaktualnienie dystrybuowane drogą OTA waży blisko 1,3 GB. W oficjalnym wykazie zmian firma skupia się na poprawkach różnych błędów. Z pewnością też nie zabrakło nowości.

Co ważne, wraz z nową wersją firma rozszerza program pilotażowy nakładki o nowe rynki. Na liście są smartfony Samsung Galaxy S25 pochodzące z Polski oraz Indii. Właściciele tych telefonów mogą aplikować o dostęp poprzez aplikację Members i w ten sposób zacząć testować oprogramowanie. Mając oczywiście na uwadze, że jest to poglądowe wydanie, a więc z pewnością niepozbawione błędów.

Kiedy aktualizacja One UI 8 beta na smartfony Samsung Galaxy S24

Użytkownicy najnowszych flagowców koreańskiej marki mogą już instalować One UI 8 beta 2, a tymczasem właściciele starszych telefonów nadal na taką możliwość czekają. Wśród nich są także posiadacze modeli z serii Samsung Galaxy S24. W tym przypadku nadal trzeba czekać. Do kiedy?

Seria Samsung Galaxy S24 również powinna zostać dopuszczona do testów One UI 8 beta i Androida 16. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych tygodni, ale konkretnych terminów nie ma. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać. Dotyczy to także właścicieli ostatnich składaków marki.

W testach nowej nakładki będą mogli brać udział także właściciele składanych smartfonów Z Fold 6 i Z Flip 6. Mówi się nawet o tym, że ma to być możliwe na modelach z serii S23. Na pewno na udział załapią się także użytkownicy tabletów Tab S10 i być może wybranych średniaków. W pierwszej kolejności dotyczy to telefonu A56 5G. Na szczegóły trzeba jednak poczekać. Sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich ma być gotowa latem br.

źródło: Sammobile