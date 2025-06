Czerwcowca aktualizacja na smartfony Samsung. One UI 8 beta 2 blisko

Samsung rozpoczął dystrybucję kolejne uaktualnienia. To czerwcowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwa. Łatka zwiastuje również szybką dostępność One UI 8 beta 2, czyli drugiej poglądowej wersji oprogramowania opartej na systemie Android 16. Czerwcowa aktualizacja zawiera 19 patchy przygotowanych przez producenta.

Samsung rozpoczął testy One UI 8 beta dwa tygodnie temu. Obecnie członkowie publicznego programu pilotażowego wypatrują drugiego wydania nowego oprogramowania na Androidzie 16. Spodziewamy się, że wtedy testy zostaną rozszerzone o Polskę. Tymczasem ruszyła dystrybucja innego uaktualnienia. To czerwcowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwa.

Czerwcowa aktualizacja trafia na wybrane smartfony marki Samsung

Czerwcowa aktualizacja zawiera kilkadziesiąt patchy związanych z bezpieczeństwem, które Google przygotowało dla Androida. Żaden z nich nie ma krytycznego statusu, ale większość z nich oznaczono wysokim ryzykiem zagrożenia.

Na tym nie koniec, bo Samsung tradycyjnie już przygotował własne łatki z poprawkami. Czerwcowa aktualizacja rozwiązuje kilkanaście problemów specyficznych dla oprogramowania firmy. Producent wspomina o 19 patchach z zakresu bezpieczeństwa. Mają one wysoki lub średni poziom ryzyka. W maju było ich 20.

Nowa aktualizacja trafia już na wybrane smartfony koreańskiej marki. W pierwszej kolejności uaktualnienie trafiło na ostatnie flagowce, czyli modele z serii Galaxy S25. Jednak nie tylko. Obecnie dostaje ją na przykład także średniak A56 5G. Wkrótce lista telefonów z tym uaktualnieniem z pewnością się powiększy.

Samsung z nową aktualizacją uchyla rąbka o One UI 8 beta 2

Tymczasem testerzy czekają na One UI 8 beta 2, czyli drugie wydanie poglądowe nowej nakładki na systemie Android 15, którą obecnie mogą testować właściciele telefonów Samsung Galaxy S25 na wybranych rynkach. Jest to zaledwie kilka krajów, ale spodziewamy się, że na dniach będzie to też możliwe na urządzeniach pochodzących z polskiej dystrybucji.

Wygląda na to, że One UI 8 beta 2 jest naprawdę blisko. Zwiastuje to pewna zmiana, która została wprowadzona wraz z czerwcową aktualizacją. Co to takiego? Firma wdrożyła wraz z tą łątką (na modelach z serii S25) nowy bootloader, który odpowiada za rozruch urządzeń. Ma to m.in. zapewnić bezproblemowy powrót do poprzedniego software, gdyby ktoś się na to zdecydował.

Dokładny termin wydania kolejnej bety nowej nakładki nie jest na razie znany, ale można się spodziewać, że nastąpi to w ciągu najbliższych dni. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym tygodniu.

Dla użytkowników z Polski to ważna informacja, bo program pilotażowy wystartował pod koniec maja tylko na kilku rynkach i na liście nie było naszego kraju. Wraz z drugą betą testy powinny zostać rozszerzone o kolejne państwa, jak i również inne telefony.

