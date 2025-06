OnePlus Nord 5. Nowy smartfon blisko. Kiedy premiera?

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy go zobaczymy? Ma to nastąpić na początku przyszłego kwartału 2025 r. Cena OnePlus Nord 5 ma być atrakcyjna. Ponadto spodziewajmy się debiutu jeszcze jednego telefonu z tej serii. Mowa o modelu z dopiskiem CE w nazwie.